Tres detenidos en Huelva por el robo de coches de alta gama preparados para el tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en el robo, modificación y venta de vehículos y embarcaciones destinados al narcotráfico. En el operativo, los agentes han recuperado nueve vehículos de alta gama sustraídos que se encontraban ocultos en una nave industrial de un polígono de la provincia de Huelva.

La investigación ha culminado con la detención de tres varones, presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo con fuerza y a la falsificación documental. Según fuentes policiales, el grupo operaba sustrayendo vehículos que luego eran modificados y reparados para ser puestos a disposición de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Tanto los coches como las embarcaciones intervenidas estaban adaptados para el transporte de sustancias estupefacientes, lo que refuerza la conexión entre esta red y otras estructuras criminales de mayor envergadura.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial, y se les imputan los delitos de robo con fuerza y falsedad documental.