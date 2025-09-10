Detenidos los autores de varios robos con violencia en Almonte: dos ingresan en prisión

La Guardia Civil ha detenido a tres personas como presuntos autores de cuatro delitos de robo con violencia e intimidación cometidos en la localidad de Almonte (Huelva). Además, un cuarto individuo ha sido investigado por su implicación como cooperador necesario en los hechos delictivos.

Los arrestos se han producido en el marco de la operación “Condal 73 Azar”, iniciada el pasado mes de junio tras detectarse una serie de asaltos que generaron una gran alarma social entre los vecinos. Según fuentes de la investigación, los implicados actuaban de forma coordinada, seleccionando como víctimas a personas especialmente vulnerables, la mayoría de ellas solas y en horarios de baja afluencia en la vía pública. Entre los casos denunciados se encuentra incluso el robo a un menor de edad.

Los agresores utilizaban armas blancas y objetos contundentes para amenazar a las víctimas, llegando a emplear la violencia física con el fin de sustraerles dinero en efectivo y otros objetos de valor.

La investigación se ha desarrollado en dos fases y ha permitido identificar a los autores tras analizar su modus operandi. Posteriormente, los agentes procedieron a su detención, logrando recuperar parte del botín sustraído.

Dos de los tres detenidos han ingresado en prisión por orden judicial. Todos ellos cuentan con numerosos antecedentes policiales por hechos similares. La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Almonte, en coordinación con otras unidades de la Guardia Civil.

Como medida de prevención, la Benemérita recuerda a la ciudadanía la importancia de tomar precauciones al transitar por la vía pública: evitar distracciones con móviles o auriculares, cambiar las rutas habituales, y optar por calles bien iluminadas y transitadas siempre que sea posible.