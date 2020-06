Servicio de publicaciones de la Uhu presenta libro que recoge los 25 años de historia de los estudios ingleses

El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva (UHU) ha presentado de forma online un libro que conmemora el 25º Aniversario de la implantación de los Estudios Ingleses en la Onubense. Un acto enmarcado dentro del ciclo ‘Diálogos. Entrevistas UHU’ en el que han participado la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales, Joaquina Castillo, y las autoras de la obra, las catedráticas de Filología Inglesa de la UHU, Pilar Cuder y Carmen Fonseca. Un volumen que lleva por título ‘25 años de Estudios Ingleses en la Universidad de Huelva’.

Se trata de una publicación bilingüe (español/inglés) que evoca el vigésimo quinto aniversario de la titulación de Filología Inglesa, actualmente denominada Estudios Ingleses, en la Universidad de Huelva, desde la primera promoción egresada en 1994 a 2019, a través de los testimonios de profesionales y estudiantes implicados en la misma. El libro ofrece un recorrido por vivencias y experiencias relativas a la puesta en marcha y progresiva consolidación de un campo de estudio que constituye uno de los motores profesionales de la provincia de Huelva, ya de por sí bien conocida por su rico legado histórico y cultural aportado por la presencia británica.

El acto de presentación del libro comenzaba con las palabras de la vicerrectora de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la UHU, que ponía de manifiesto que “esta es la segunda presentación que hacemos en formato virtual por la situación a la que nos obliga el Covid-19, pero, no por ello, deja de emocionar. No sólo porque la presentación de un libro

siempre es un acto digno de celebración, sino porque detrás de un libro siempre hay muchas horas de trabajo y talento. Además, en este caso, lo que hay detrás son 25 años de historia de los Estudios Ingleses en la Universidad de Huelva y, por tanto, en nuestra ciudad”.

La obra está integrada dentro de la colección Aldina del Servicio de Publicaciones de la UHU, dedicada a libros institucionales y de protocolo. Pero, a pesar de no ser un libro “de carácter científico ni académico, no es menos importante, ni menos universitario”, comentaba Joaquina Castillo, que afirmaba que este trabajo describe “cómo han sido estos 25 años de los Estudios Ingleses, hoy Departamento de Filología Inglesa, en un formato muy bonito, porque lo hace a través de los testimonios de las personas que han ocupado el cargo de directores y del Personal de Administración y Servicios (PAS). Testimonios de un grupo de una calidad humana fantástica, un grupo empeñado en el trabajo bien hecho y en afrontar nuevos retos”.

Esta idea fue ratificada por la profesora Pilar Cuder, coautora de la obra, que consideraba que, efectivamente, “no es un libro de investigación, como suele suceder con las publicaciones que realizamos la doctora Fonseca o yo misma. Pero, para mí, es un pequeño gran libro. Pequeño, por su tamaño. Y grande, porque su grandeza le viene de la aspiración que tiene, de lo que representa y recoge. Porque es un libro de celebración de 25 años de logros, de aciertos y del camino recorrido en la Universidad de Huelva por la titulación de Estudios Ingleses, que, originariamente, se titulaba Filología Inglesa. Una titulación muy demandada, como ya lo fue en sus inicios por todo el movimiento social que pidió su implantación en la UHU. Y, en la actualidad, continúa siendo una de las titulaciones más potentes y con mayor calidad de la Facultad de Humanidades y uno de los referentes de nuestra universidad”.

A la hora de plantear su diseño, Pilar Cuder explicaba que “queríamos que fuera un libro con un enfoque muy personal, pues una titulación no es simplemente un plan de estudios, sino son las personas que la componemos, que trabajamos día a día para llevarla a buen puerto. Así que queríamos un libro que recogiera ese impacto emocional, experiencial e intelectual, especialmente del alumnado que ha cursado la titulación durante estos 25 años, pero también del equipo docente, de las personas que llevaban la gestión, etcétera”. Una obra, por tanto, que es el resultado de muchos meses de trabajo, fruto de “un proceso largo y difícil, al tener que contactar con personas después de 25 años, pero considerábamos que era necesario hacer ese camino, recordar el recorrido y celebrar que es un motor profesional de la provincia de Huelva”.

Junto a esta característica, sus autoras apostaron también porque “su enfoque fuera más allá de lo local o provincial y que pudiera tener un impacto internacional, dada la propia naturaleza de la titulación. Por ello, queríamos que este trabajo pudiera llegar a un público mucho más amplio. Con esta idea, creamos un volumen bilingüe, en español y en inglés”, según apuntaba Cuder, que agradecía que “en todo este proceso hayamos estado siempre muy bien acompañadas por

nuestro propio departamento, pero también por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Internacionales, a través de su persona titular, la doctora Joaquina Castillo, y el Servicio de Publicaciones, que nos ayudaron a transformar nuestra idea inicial en un libro con un formato impecable, profesional y atractivo como el que tienen todas las publicaciones del catálogo de este área de la Universidad de Huelva. Así que mi más sentido agradecimiento”. Una gratitud que las autoras amplían a todos los participantes y personas que han hecho posible esta edición tan entrañable.

Un libro muy humano y personal

‘25 años de Estudios Ingleses en la Universidad de Huelva’ está basado en los testimonios de las personas que han formado parte de esta titulación de alguna u otra forma, lo que permite reconstruir su historia en este cuarto de siglo. En este aspecto, como coautora, la profesora Carmen Fonseca aclaraba que, “si bien la muestra de aquellos que han participado en esta historia es pequeña, porque sólo son 41 testimonios, por razones obvias de no poder llegar a todos los participantes de estos 25 años históricos, pero nos permite saber de dónde venimos y a dónde vamos, para conocer nuestro propio impacto. Y esto se debe al enorme espíritu colaborador de todos los participantes, que nos muestran sus fotos personales y los lugares a los que han llegado, como pueden ser, por supuesto, Australia, Reino Unido o Estados Unidos, pero también dentro de nuestra provincia, pues nuestros egresados han abierto diferentes empresas en Huelva. Y ese impacto lejano y cercano ha sido posible gracias a los equipos directivos, a los directores de departamento y al personal administrativo, que nos ha ido guiando, poniendo de manifiesto que somos una comunidad”.

Para Carmen Fonseca, en estas páginas se recogen elementos entrañables, como “cuando leo los testimonios en los que se comprueba que el alumnado ha desarrollado sus competencias y, sobre todo, una flexibilidad mental, una tolerancia y una adaptación a diferentes contextos culturales, algo que sigue siendo muy necesario para sobrevivir en la sociedad actual”. Y, en este aspecto, “el denominador común de los alumnos es que dicen que su vida no hubiera sido la misma sin estos estudios, que le abrieron infinitas puertas a algo que ellos, cuando entraron en la facultad con 18 años, no eran capaces ni de imaginar. Entre las anécdotas, cuentan cómo cuando llegan por primera vez a clase, la profesora que les toca empieza a hablar totalmente en inglés, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados. Esto les sorprende y les cuesta mucho, pero luego les ha permitido vivir y trabajar en entornos multiculturales”. Así, son muchas las historias simpáticas recabadas, como cuando una alumna explica las veces que tuvo que repetir la pronunciación de una palabra el primer año de estudios, lo que permite recordar numerosos momentos de esa aventura que es enseñar y aprender en la Universidad de Huelva.

En este aspecto, la profesora Pilar Cuder comentaba que “el libro muestra a un nivel muy personal y muy íntimo en qué medida la titulación ha sido capaz de cambiar la vida de las personas que la han cursado. Y cambiar la vida no sólo significa conseguir una inserción laboral y una satisfacción con el mundo en el que desarrollas esa actividad, sino también transformar la perspectiva, abrir una puerta al mundo y desarrollarte como ser humano”.

Por este motivo, esta catedrática de la Onubense consideraba que, “en último término, el libro demuestra que somos una comunidad y eso es algo muy hermoso. Es un volumen muy bello, porque a mí me sigue conmoviendo cuando leo los testimonios. Se me saltan las lágrimas. De hecho, no es un libro para leer de principio a fin, sino para detenerte a pensar en esas personas, en el significado de lo que construimos todos los que integramos una universidad, en este caso, la Universidad de Huelva. Y ese impacto emocional, personal y vital de estos 25 años es incontable. No se puede medir en cifras. Porque hay mucho sentimiento en este pequeño libro. Para nosotras, y para todas las personas que constituimos la titulación y que hemos contribuido a la misma en estos 25 años, esto ha sido una labor de amor”.

Legado inglés en la provincia de Huelva

Otro de los elementos claves de esta obra, tal y como se plasma en su portada, es el legado inglés, “tan importante para la historia de Huelva. Ese legado inglés lo recoge nuestro libro y es emocionante, por lo que no puedo dejar de leerlo. Es muy agradable, porque vemos las caras y reconocemos a los hablantes, porque cada uno de ellos nos recuerda a una época de construcción en la Universidad de Huelva. Hoy tenemos un campus bien formado, con una universidad dinámica, con actividades constantes. Y toda esa evolución queda clara a través de los participantes en nuestro libro”, puntualizaba Carmen Fonseca.

Entre los grandes logros alcanzados por la titulación de Estudios Ingleses de la UHU en estos 25 años, según añadía Pilar Cuder, se encuentra el ver “cómo aquellas personas que comenzaron siendo estudiantes de nuestra titulación han llegado a constituirse en docentes e investigadores de pleno derecho, incorporándose al propio departamento, de tal manera que algunos de los testimonios recabados de personas egresadas son de nuestros profesores e investigadores. Esto es quizás lo más significativo de esa evolución. De formar a personas, se han convertido en formadoras de otras personas. Y ese ciclo pone en valor todo ese trabajo de construcción. Del mismo modo, otro hito importante, por supuesto, son las tesis doctorales en Estudios Ingleses, empezando por la doctora Carmen Fonseca”.

La propia Carmen Fonseca comentaba que a lo largo de estos 25 años no ha habido un hito como tal, pero sí “muchos hitos personales que han permitido una evolución desde la creación de la titulación hasta llegar al grado, creciendo constantemente con experiencias pilotos para mejorar

nuestros estudios, creando diferentes másteres, como el Máster en Estudios de Género o el de Lenguas y Literaturas en Contrastes, sin olvidar los programas de doctorado. Es decir, hay una evolución constante que indica que vamos mejorando. Del mismo modo, tampoco podemos dejar fuera nuestros impactos a nivel internacional, en conexión con universidades extranjeras, muchas estancias, muchas visitas, que han ido forjando ese legado de los Estudios Ingleses que se comprueba en ciertos testimonios en el libro”.

Un punto de inflexión en este desarrollo fue la creación del Doble Grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica, titulación asociada a los Estudios Ingleses, que ha sido muy bien acogida por sus posibilidades de inserción laboral, a pesar de que es un poco más largo, al tener una duración de cinco años, en lugar de cuatro. En general, esta carrera cuenta con una alta demanda dentro de la oferta académica de la Onubense por sus numerosas posibilidades de empleo, que van desde la docencia, tanto universitaria como de Secundaria, como pública o privada, pero también en áreas como las Relaciones Internacionales, las editoriales, la escritura o, incluso, el sector de la hostelería y el turismo, industrias de gran relevancia en la provincia onubense.

Descarga gratuita online

Motivos todos ellos que hacen de este libro una obra muy atractiva y que, como apuntaba Fonseca, “gracias al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales y su Servicio de Publicaciones pueden descargarse todas las personas que lo deseen, porque está en abierto (http://www.uhu.es/publicaciones/?q=libros&code=1204). Es una de las posibilidades de tenerlo online y poderlo disfrutar”. Al respecto, Pilar Cuder invitaba a “todas las personas interesadas en conocer cómo ha sido nuestra trayectoria en estos 25 años a que visiten la página del Servicio de Publicaciones y que cliqueen en ese vínculo para ver quiénes somos, qué hacemos y qué hemos vivido en este tiempo”.

Siendo así, la vicerrectora Joaquina Castillo quiso “dar la enhorabuena y mostrar mi agradecimiento en nombre de toda la comunidad universitaria a este conjunto de profesionales (profesorado y PAS) que han trabajado durante estos 25 años de una forma tan maravillosa, tan magistralmente, que han contribuido al prestigio nacional e internacional de los Estudios Ingleses y, por tanto, de nuestra Universidad de Huelva. Y, cómo no, felicitar a las profesoras Pilar Cuder y Carmen Fonseca por la iniciativa de este libro, que podemos tener en nuestras manos y estar orgullosos de los 25 años de los Estudios Ingleses. Un libro que muestra el magnífico estado de salud de nuestro Servicio de Publicaciones, que también es un referente y que ha sido recientemente felicitado a nivel nacional por la asociación que representa a las principales editoriales de universidades españolas por su quehacer”.

Para Joaquina Castillo, “de los testimonios recogidos en este libro se desprende el orgullo de haber estudiado en la Universidad de Huelva, por ser, no sólo un lugar para aprender, sino también una institución muy humana donde crecer como persona. No se puede ofrecer una imagen más bonita y más reveladora de lo que significa nuestra institución y del buen hacer de las personas que han ido pasando como profesionales por este Departamento de Estudios Ingleses de nuestra universidad”.

Un motivo para sentirnos orgullosos

Para finalizar, durante este acto de presentación, la rectora de la Universidad de Huelva quiso recordar cómo “cuando comenzó la titulación de Filología Inglesa en nuestra Facultad de Humanidades yo tenía mi primer contrato como profesora de la UHU. Recuerdo que todos lo vivimos, no sólo como un síntoma de crecimiento, sino como una bocanada de aire fresco, porque era una nueva titulación con un componente de modernidad y de internacionalidad que nos parecía refrescante y adecuado”.

En este contexto, ahora que estos estudios cumplen 25 años, para María Antonia Peña, “es un motivo para sentirnos todos orgullosos de su consolidación, de todo lo que han aportado en el ámbito de la docencia y la investigación a nuestra institución. Por ello, debemos augurar que, después de estos 25 años, vendrán otros muchos más de seguir creciendo, de seguir aportando y generando magníficas promociones de filólogos ingleses”.