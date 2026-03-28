Cosentino impulsa su expansión en Europa con la apertura de dos 'City' en Mánchester y Gotemburgo

La multinacional Cosentino ha reforzado su presencia internacional con la inauguración de dos nuevos 'Cosentino City' en Mánchester (Reino Unido) y Gotemburgo (Suecia). Con estas aperturas, la compañía suma ya un total de 43 de estos innovadores espacios expositivos repartidos por las principales capitales del mundo.

Un nuevo espacio en el corazón de Gotemburgo

Gotemburgo ha sido la ciudad elegida para el segundo 'City' de Cosentino en Suecia, tras la apertura de Estocolmo en 2021. El nuevo establecimiento, de casi 500 metros cuadrados, está ubicado en Kungsportsplatsen, en los bajos del histórico edificio que albergaba el cine Palladium.

Consolidación en el mercado británico

Con el nuevo espacio en Mánchester, la compañía consolida su actividad en el Reino Unido, sumándose al que ya poseía en Londres. El 'showroom' cuenta con unos 300 metros cuadrados y se encuentra en el conocido Green Quarter, muy cerca de la estación de Victoria.

Diseño y funcionalidad del modelo 'City'

Ambos 'showrooms' presentan un diseño avanzado y alojan las áreas características de este modelo, como ateliers, displays digitales y cocinas funcionales. Para su equipamiento se ha contado con soluciones de firmas colaboradoras como Planika, Dornbracht o Gaggenau.

Los eventos de inauguración han contado con la asistencia de clientes y profesionales del diseño, el interiorismo y la arquitectura. Por parte de la compañía, ha estado presente el vicepresidente de Ventas para Europa, Pedro Parra, junto a los directores regionales de Reino Unido y Escandinavia.