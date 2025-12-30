La sierra de Huelva seduce en Navidad y roza una ocupación del 80% para Fin de Año

La Navidad se ha consolidado como una fecha de alta afluencia turística en la sierra de Huelva, especialmente en Fin de Año. Según las previsiones de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra de Huelva, la ocupación para Nochevieja rondará el 80%, una cifra muy positiva que contrasta con la Nochebuena, una fecha que sigue siendo "más familiar" y con menor movimiento de viajeros. Así lo ha explicado Cinta Aguilar, presidenta de la asociación, quien destaca que la sierra ofrece "una manera de pasar las navidades distintas en este Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

Un perfil de viajero fiel y nacional

El perfil del turista que elige la sierra en estas fechas es variado. Aunque un "porcentaje muy elevado" corresponde al turismo de corto radio, principalmente del resto de Andalucía y viajeros que ya conocen la zona, también hay visitantes que llegan por primera vez desde otros puntos de España. La oferta de la comarca es tan diversa que acoge a todo tipo de viajeros: "tenemos casas rurales, apartamentos turísticos, hoteles de ciudad, hoteles de 4 estrellas", lo que permite recibir a "familias", "parejas" o "grupos de amigos", según Aguilar.

Naturaleza y tranquilidad pese al tiempo

Los visitantes buscan principalmente pasar la Navidad de manera tranquila y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, la oferta se complementa con "múltiples posibilidades", como los eventos y belenes que organizan los pueblos, las fiestas populares de la época y una gastronomía fabulosa. Estos atractivos se suman para crear una experiencia completa para cualquier tipo de viajero.

Este año, los "vaivenes de la climatología", con lluvia y frío, no están afectando a las reservas de forma significativa. Aguilar señala que los empresarios no perciben un impacto excesivo, ya que el visitante asume el clima invernal. "Estamos en invierno, que estamos en la sierra y y hace frío, hay niebla, llueve de vez en cuando", comenta, y añade que el encanto de la zona prevalece. De hecho, el tiempo es incluso bienvenido.

Previsiones y fechas clave

La previsión de ocupación del 80% para Fin de Año se mantiene gracias a los datos históricos y a las reservas de última hora, un comportamiento ya habitual en la zona. "Por histórico es así, no creo que este año vaya a ser menos", afirma la presidenta de la asociación. Este optimismo se basa en el trabajo continuo para mejorar la oferta en cada estación del año.

En cuanto al Día de Reyes, las expectativas son más moderadas. Se considera una "fecha un poquito peliaguda", ya que las familias suelen quedarse en casa. Pese a ello, sí se espera "algún movimiento", atraído en parte por las "cabalgatas maravillosas" que se celebran en la sierra, aunque no será una ocupación tan significativa como la de Fin de Año.

Aún quedan algunas plazas libres para despedir el año en la sierra, aunque "cada vez se van acortando". Cinta Aguilar lanza una invitación final a quienes busquen romper con la monotonía y disfrutar de un entorno único.