“Tootsie – El Musical” una gran comedia basada en la famosa película que ahora llega a Jerez en formato musical

Hablamos de “Tootsie – El Musical”, una gran comedia basada en la famosa película que ahora llega a los escenarios en formato musical y que desembarca en la provincia de Cádiz, concretamente a Jerez, al Teatro Villamarta de Jerez, del 11 al 14 de junio, dentro de su gira nacional. Saludamos a Bernabé Rico, director y adaptador de esta versión española que anima a regalar una experiencia inolvidable para disfrutar de risas y reflexión.

Estrenada en 1982, Tootsie no solo arrasó en taquilla, sino que también cambió para siempre la carrera de Dustin Hoffman y la forma en que Hollywood entendía la comedia inteligente. Fue una de las películas más nominadas de su año, con 10 candidaturas al Oscar, y es célebre por las discusiones creativas entre Hoffman y el director Sydney Pollack (que acabó interpretando al propio agente del protagonista).

El rodaje estuvo lleno de anécdotas: desde pruebas de maquillaje interminables hasta la elección de un nombre tan peculiar como “Tootsie”. Hoffman contaba que era el apodo de su perro, y le divertía que un nombre tan simple y cariñoso se convirtiera en la llave para que su personaje pudiera transformarse en alguien completamente distinto.

Un clásico con pasaporte renovado

Décadas después, su historia sigue viva, reinventada en un musical que recupera todo su humor, le añade canciones y lo convierte en una comedia contemporánea con espíritu de sitcom.

Una actriz con talento. Un actor con problemas. ¿Qué puede salir mal?

Adaptación de la película del mismo nombre de 1982 ganadora de un Oscar, protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange, con una visión actualizada al tiempo presente.

Michael Dorsey es un actor con un talento especial… para no conseguir ningún papel. Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels. En un ascenso meteórico al estrellato de Broadway, Dorothy pronto consigue que el público caiga rendido a sus pies, mientras que Michael (disfrazado de Dorothy) se enamora de Julie, su compañera de reparto. No pasará mucho tiempo antes de que Michael se dé cuenta de que conservar su mayor éxito como actor será mucho más difícil de lo que esperaba.