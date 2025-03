Richard Ray con su blues este viernes en el ciclo ‘Música y otros ritmos’ de Fundación Caja Rural del Sur

Este próximo viernes, 21 de marzo, a las 20:00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural ‘José Luis García Palacios’ de la Fundación Caja Rural del Sur, será el blues con el legendario Richard Ray Farrell el protagonista dentro del ciclo denominado ‘Música y otros ritmos’ que han programado dicha entidad y Música Fundamental. La recaudación obtenida en este concierto por la venta de entradas -cinco euros- se destinará esta semana a Fundacion Laberinto.

Richard Ray Farrell no sólo ha dominado el arte de cantar y tocar el blues, sino que ha, literalmente, vivido el blues durante años y años. Nacido en Niagara Falls (Nueva York), Richard Ray dejó su ciudad natal en 1974, tan sólo dos semanas después de graduarse en la escuela secundaria para viajar con la mochila a la espalda a través de Europa, sin saber en ese momento que la música sería su destino. Casi cuarenta años en la carretera como músico le otorgan credenciales suficientes para poder considerarle como un talento de primer nivel en el mundo del blues.

Autor consolidado, Richard registró un impresionante CD acústico en solitario con Stormy Monday Records en 1998 titulado,” Street Songs, Jazzy Tunes y Down Home Blues”. En un giro extremo de los acontecimientos, Richard Ray decidió regresar a los Estados Unidos en 2001 y se trasladó a la zona de Filadelfia. En 2003 grabó su primer disco para Blue Beet Músic, “Bohemian Life”. Este CD cuenta con dieciséis canciones originales y fue grabado con la ayuda de una selección estelar de músicos, incluyendo una aparición de un virtuoso de la armónica: Jerry Portnoy. “Bohemian Life” alcanzó el número 16 en las listas de radio Living Blues en mayo/junio de 2003, una hazaña casi imposible para un artista prácticamente desconocido en los EE.UU. “Bohemian Life” fue pinchado en más de 200 cadenas de radio en los EE.UU., Canadá, América del Sur, Europa y Australia. En junio de 2005 Richard Ray lanzó un segundo CD con Bluebeet Músic, “Acoustic Roots”, que incluye los estilos de Ragtime y el blues del Delta del Mississippi, típico de los años 20 y 30. Esta grabación se realizó en vivo, sin

overdubs y cuenta con Richard Ray en guitarra, voz y armónica. “Acoustic Roots” fue grabado, mezclado y masterizado por Mike Tarsia en Philadelphia. Este álbum alcanzó el número 20 en las listas de Living Blues. Down Home Old School Country Blues (2006), con Steve Guyger exhibe la experiencia de Richard en el blues tradicional. Este CD pasó tres meses consecutivos en las listas de radio de Living Blues en todo el país y ha sido calificado como “el mejor álbum de blues acústico a dúo en años” según el crítico Andy Grigg de Real Blues Magazine (Vitoria, British Columbia, Canadá).

“Stuck On The Blues” (2007) es otro CD dúo acústico con el virtuoso de la armónica Italiano Marco Pandolfi. Este CD es el producto de Farrell y de Pandolfi y su larga asociación musical que se inició en 1997. “Camino de Sanlúcar” (2009), que fue grabado en Sevilla (España), cuenta con la participación del legendario músico sevillano de flamenco y rock Raimundo Amador como artista invitado. Raimundo es una estrella en España que ha grabado con BB King y vendido más de 300.000 unidades en su larga e ilustre carrera. “I Sing the Blues Eclectic” (2011). Este CD de doce temas originales de Farrell entró en las listas de los Living Blues Radio Charts en mayo de 2011 en el número 8 y número 13 en junio. El CD fue al número 2 en Selecciones XM / Sirius BB King Bluesville y es pinchado de forma constante desde mayo de 2011. “Caleta Rock” (2013) es un CD en vivo que salió bajo el sello Cambaya Records de Antequera (España). Es un CD con Richard tocando en solitario y en directo.

El último CD de Richard Ray Farrell, lanzado 01 de febrero 2014 con Bluebeet se llama “Shoe Shoppin’ Woman”. El CD tiene 8 cortes originales que ofrece Richard Ray. Se trata de una continuación al aclamado álbum de Richard, “I Sing The Blues Eclectic” A veces serias, a veces humorísticas, a veces tristes, las canciones de Richard brillan a través de su propio estilo en el blues. En 2022, Richard produjo el álbum de blues eléctrico, Life of Leisure, lanzado por Nuba Records, Karonte Distribuciones y Cambayá. En estos momentos está a punto de sacar su nuevo LP, que verá la luz a finales de este 2025.