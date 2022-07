¿Qué tenemos que saber del corazón de nuestros hijos?

La onubense Marta Álvarez Triano estudió Medicina en la Universidad de Sevilla y se especializó en Pediatría vía MIR en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Se sub especializó en Cardiología Pediátrica, formándose en hospitales como el Gregorio Marañón en Madrid y el Reina Sofía en Córdoba. Actualmente, compagina la actividad privada como pediatra de la Clínica HLA Los Naranjos, con la asistencia pública y accede a compartir sus conocimientos para saber qué tenemos que conocer del corazón de nuestros hijos a través de una entrevista con COPE Huelva.

Pregunta: Solemos hablar de las cardiopatías en relación con adultos, especialmente mayores. Doctora, ¿qué abarca una consulta de cardiología pediátrica y a quiénes está dirigida?

Respuesta: "Sí es verdad que tendemos a pensar en personas mayores pero es verdad que, sobre todo ahora con el avance de la medicina, hay patologías en niños que debemos seguir en consulta. Actualmente, el principal caballo de batalla de estas consultas son las cargiopatías congénitas que llegan de nacimientos que hace unos años no llegaban a edades avanzadas y ahora mismo son la principal parte de nuestras consultas."

P: Cuando llega un nuevo paciente a la consulta, con sospecha de patología cardíaca ¿qué pasos seguís para confirmar o descartar la sospecha?

R: "Lo más importante sería la historia clínica. Tanto en cardiología como en cualquier otro tipo de consulta, la historia clínica es esencial. El preguntar qué le pasa al niño, cómo él lo refiere, desde cuándo y eso sería lo ideal. Y después la exploración física también es fundamental buscando lo que queremos encontrar con pruebas básicas como un electro que no es invasiva, de corta duración que a ellos no les molesta porque son pegatinas y laecocardiografía que es verdad que tenemos un poco los problemas de que se mueven, lloran pero la imagen es mucho más clara porque son más delgaditos, más chiquititos pero colaboran algo menos y es un poco más complicado."



P: ¿Cuáles son las consultas más habituales de los padres? Y ¿cuáles son las patologías diagnosticadas más recurrentes?

R: "Dolor torácico, palpitaciones que observan que sus hijos se cansan más haciendo deporte o en el colegio que los compañeros pero la que mayor vemos es el soplo cardíaco que no lo ven los padres pero son las que mayor nos suelen llegar.

Esas son las que más vemos, es cierto que la mayoría de ellas no quedan en nada porque están los corazones sanos. Lo que más diagnosticamos son cardiopatías congénitas aunque sean leves la mayoría tipo valvulopatía o algunas comunicaciones en el corazón que luego no tienen una repercusión importante, solo seguimiento, pero sí son las que más controlamos y las otras son las que al final son las que más prevalecen en nuestras consultas."

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





P: Los niños no siempre saben explicar qué sienten ¿a qué sintomatología deberíamos prestar atención y consultar con un especialista en cardiología infantil?

R: "Muchas veces es muy complicado entender lo que nos quieren decir y lo bueno que tiene la pediatría es que los niños, mentir no saben. No es tanto lo que nos dicen como lo que nosotros vamos a ver. Cuando son más bebés no nos van a decir nada pero cuando están haciendo la toma se cansan, están muy irritables cuando comen y, a medida que van creciendo, ya sí pueden decir 'me duele el corazón' aunque se refieran al pecho con miles de cosas que nos puedan doler.

Sobre todo que miremos que si está jugando y pase a quedarse quieto y no quiera jugar, pues sí debemos estar más pendientes de esos detalles que los padres ven y observan, porque se dan cuenta, es lo que debemos controlar."

P:¿Es posible prevenir la enfermedad cardíaca infantil, y cómo?

R: "Pues sí y no porque es verdad que hay una gran parte de estas patologías que son congénitas que, más que prevenirlas, hay que tratarlas con un diagnóstico precoz que, a día de hoy, los bebés que vienen con patologías congénitas, los padres lo saben.

Si hay una cardiopatía que, genéticamente hay una predisposición no hay nada para evitarlo, pues controlarla para que no se desarrolle aunque también hay otra parte que son cardiopatías similares a las de los adultos como hipertensión, eso sí es prevenible, está estudiado, con hábitos saludables como comer bien o hacer ejercicio que es importante que los niños desde pequeños lo realicen que, a la larga, es importante para evitar mayores problemas."