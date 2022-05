Nutricionista del Hospital Quirónsalud Huelva desaconseja la práctica del ayuno intermitente

Comenzar el verano en el peso ideal es uno de los objetivos más extendidos y deseados. Es por ello, que en ocasiones se recurre a métodos o prácticas estrictas en cuanto a la alimentación pero que ofrecen buenos resultados en espacios cortos de tiempo.

Tal como explica María Jerusalén Antúnez Pinto, nutricionista del Hospital Quirónsalud Huelva, el ayuno intermitente se ha convertido en motivo habitual de consulta entre sus pacientes. Se trata de una práctica que combina periodos de ayuno con periodos de alimentación, en los que lo recomendable es seguir una ingesta variada y basada en frutas, verduras, cereales integrales, carnes magras, pescado y huevos.

Explica la nutricionista que ‘durante los periodos de ayuno, el paciente no puede comer nada, pero sí mantener la ingesta de líquidos no calóricos, como café, agua y té, con el objetivo de no sufrir deshidratación’. Y recuerda también la especialista que ‘la actividad física debe practicarse a una intensidad media si queremos obtener unos resultados completos’.

En la práctica del ayuno intermitente existen varias modalidades, siendo el más común el basado en periodos de ayuno de entre 8 y 12 horas. El objetivo de este método nutricional es reducir el peso y la grasa corporal, así como otros factores determinantes de la obesidad, factores del tipo cardiometabólicos como la glucosa e insulina, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemía e hipertensión.

Aclara Jerusalén Antúnez que no todas las personas son aptas para practicar este método, ya que si se mantiene en el tiempo puede desencadenar cefaleas, mareos, trastornos del sueño, ansiedad, irritabilidad e hipoglucemias. Por ello, ha de ser un profesional quien estudie el caso de cada paciente y determine qué manera es la adecuada para conseguir una pérdida de peso saludable y mantenida en el tiempo.

En caso de padecer diabetes, algún trastorno de la conducta alimentaria, ansiedad, estrés, trastorno del sueño o estar embarazada o periodo de lactancia, la práctica del ayuno intermitente está especialmente contraindicada.

Aquellas personas que sí sean aptas para mantener durante espacios cortos de tiempo un ayuno intermitente, podrán beneficiarse de la reducción de peso y pérdida de grasa corporal, disminución de la presión arterial, el colesterol y la glucosa pero insiste Jerusalén Antúnez en que ‘la reducción de estos parámetros se debe a la restricción calórica y pérdida de peso, no al ayuno en sí’.

Por último, concluye la especialista en las recomendaciones principales que ofrece en su consulta para conseguir un estado nutricional correcto: ‘llevar una dieta muy variada y equilibrada, adquirir unos hábitos nutricionales correctos que eviten vivir haciendo dieta restrictiva, y acudir a profesionales cualificados que orienten y aconsejen sobre el camino a seguir’.

