Investigan una brutal agresión a una familia en Isla Cristina en plena Nochebuena

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la agresión sufrida por una familia en Isla Cristina. Los hechos ocurrieron presuntamente durante la madrugada de la pasada Nochebuena, cuando un padre, una madre y su hijo de 20 años fueron atacados por un grupo de jóvenes.

Amenazas e insultos homófobos

Según el relato del padre, avanzado por el medio local WihuTV, los hechos tuvieron lugar cuando la familia volvía a casa tras la cena familiar. En las inmediaciones del Instituto de Enseñanza Secundaria Miravent, fueron increpados por un grupo de entre ocho y diez jóvenes, vecinos del municipio, que comenzaron a proferir "insultos de carácter homófobo, odio y amenazas".

El padre ha relatado que, al tratar de calmar la situación, comenzó la agresión física. El ataque solo cesó cuando el hijo pudo escapar para pedir ayuda. Como consecuencia de la paliza, los tres miembros de la familia resultaron lesionados.

Denuncia e investigación

La familia agredida ya ha presentado la correspondiente denuncia por lo sucedido. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EFE que se ha iniciado la investigación pertinente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.