Intervenidos 1.660 kilos de hachís en dos embarcaciones abordadas en el río Guadiana

Intervenidos más de 1.600 kg de hachís en una Operación Conjunta en el Río Guadiana

La Guardia Civil en una Operación Conjunta llevada a cabo junto al Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria, han intervenido un total de 1.660 kg de hachís, en dos embarcaciones que fueron detectadas navegando por el Río Guadiana.

La Operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís, el cual entraría por el Río Guardiana, estableciéndose un dispositivo conjunto por los agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria que conocían la información en la tarde del día 11 de agosto.

Sobre las 18:00 horas los agentes pudieron observar como dos embarcaciones recreativas, realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación semirrígida.

Controladas ambas embarcaciones en su vuelta al Río Guadiana, una vez quedaron varadas en el Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas, por componentes de los tres Cuerpos.

Durante la inspección, los investigadores descubrieron que la droga se encontraba oculta debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras. Dentro de los dobles fondos se descubrieron 39 fardos y 13 tabletas de hachís sueltas, con un peso aproximado de 1660 kg. Ambas embarcaciones, fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial.