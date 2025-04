Sin incidencias de consideración en Huelva por el apagón

A pesar del apagón Huelva recupera la normalidad sin incidentes reseñables.

La luz se ha restablecido gracias en gran parte a la activación de las cuatro centrales de ciclo combinado.

Narciso Rojas, responsable de comunicación de Moeve nos ha explicado cómo se actúa en situaciones de emergencias como la de ayer.

Además desde Moeve se surtió de combustible a los hospitales para que pudiesen seguir funcionando sin problemas.

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de la Provincia de Huelva (Aiqbe), Juan del Olmo, ha señalado que el apagón ha afectado a "la totalidad de las empresas" de la entidad, ya que "todas las plantas han parado", pero no se han registrado incidencias en ninguna de ellas, ya que los protocolos de actuación "han funcionado perfectamente".

En la capital unas 25 personas tuvieron que ser rescatadas de ascensores como nos relataba la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda quien ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencias.

A esta hora siguen sin luz todavía algunas zonas de la provincia, no hay transporte por tren y hoy los colegios están abiertos aunque no habrá clase como tal. Los servicios de comedor etc funcionarán siempre que haya total seguridad para los pequeños.

La Guardia Civil en la provincia de Huelva ha prestado apoyo este lunes a la residencia de ancianos, así como a los colectivos más vulnerables, ante el apagón eléctrico masivo en España, toda vez que ha remarcado que se han reforzado todos los servicios y "se ha evitado que pudieran realizarse actos de pillaje".