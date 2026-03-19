Huelva se moviliza en apoyo a las víctimas de Adamuz y exige inversiones en el tren

Los empresarios onubenses, representados por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), se sumarán este viernes a las 18:00 horas a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz en la estación de tren de Huelva. El objetivo es reclamar que se conozca la verdad de lo sucedido y que se depuren responsabilidades.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, ha explicado que el apoyo se debe a una cuestión de "[corresponsabilidad por la pérdida de una serie de personas que no debieron pasar por esta tragedia]". Ha subrayado que "[lo ocurrido no ha sido una fatalidad]", sino "[una consecuencia de no ejercer la responsabilidad que confiere el ostentar un cargo público]", por lo que reclama inversiones en mantenimiento y obras necesarias para preservar la seguridad.

Lo ocurrido es una consecuencia de no ejercer la responsabilidad que confiere el ostentar un cargo público" José Luis García- Palacios presidente de la FOE

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Llamamiento a la participación ciudadana

A la cita tampoco faltará la Plataforma en defensa del AVE. Su portavoz, Salvador Romero, ha realizado un llamamiento a los vecinos de Huelva para que respalden la concentración y "[no dejen solas a las víctimas]" en sus justas reclamaciones.

En esta misma línea, el Ayuntamiento de Punta Umbría también ha querido mostrar su apoyo y fletará un autobús gratuito para facilitar la asistencia de sus vecinos. El vehículo saldrá a las 17:00 horas desde la puerta del consistorio y se ha solicitado a los interesados que acudan con media hora de antelación.