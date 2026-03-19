COPE
Podcasts
Huelva
Huelva

Huelva se moviliza en apoyo a las víctimas de Adamuz y exige inversiones en el tren

Empresarios y plataformas ciudadanas se suman a la manifestación para reclamar responsabilidades y más seguridad en la red ferroviaria

(Foto de ARCHIVO)Uno de los vagones del tren Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). El descarrilamiento de un tren de alta velocidad y la posterior colisión con otro convoy, ocurrido en la tarde de este domingo en Adamuz (Córdoba), ha dejado un amplio operativo de emergencias en marcha, la suspensión de varias conexiones ferroviarias y una investigación abierta para esclarecer sus causas. El número de fallecidos en el descarrilamiento de trenes alcanza este martes, al menos 41 personas, siendo un total de 122 las personas atendidas por el siniestro, con 117 adultos y cinco niños. En este momento, hay 39 personas ingresadas --37 adultos y cuatro niños.Joaquín Corchero / Europa Press20 ENERO 2026;UME;GUARDIA CIVIL20/1/2026
00:00
Descargar

Redacción COPE Huelva

Huelva - Publicado el

1 min lectura0:34 min escucha

Los empresarios onubenses, representados por la Federación Onubense de Empresarios (FOE), se sumarán este viernes a las 18:00 horas a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del descarrilamiento de Adamuz en la estación de tren de Huelva. El objetivo es reclamar que se conozca la verdad de lo sucedido y que se depuren responsabilidades.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios, ha explicado que el apoyo se debe a una cuestión de "[corresponsabilidad por la pérdida de una serie de personas que no debieron pasar por esta tragedia]". Ha subrayado que "[lo ocurrido no ha sido una fatalidad]", sino "[una consecuencia de no ejercer la responsabilidad que confiere el ostentar un cargo público]", por lo que reclama inversiones en mantenimiento y obras necesarias para preservar la seguridad.

Lo ocurrido es una consecuencia de no ejercer la responsabilidad que confiere el ostentar un cargo público"

José Luis García- Palacios 

presidente de la FOE

(Foto de ARCHIVO)El 'bogie' del coche número ocho del tren Iryo accidentado en Adamuz es transportado en un camión, a 23 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba, Andalucía (España). Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) continúan hoy centrados en la retirada de los restos de ambos trenes y la limpieza de las vías, todo ello después de que hayan finalizado las labores de emergencia tras localizarse en la tarde de este pasado jueves a las dos últimas víctimas desaparecidas, que han elevado a 45 el número de personas fallecidas en este siniestro.Europa Press / Europa Press23 ENERO 2026 ACCIDENTE FERROVIARIO;ACCIDENTE DE TREN23/1/2026
00:00
Descargar

Llamamiento a la participación ciudadana

A la cita tampoco faltará la Plataforma en defensa del AVE. Su portavoz, Salvador Romero, ha realizado un llamamiento a los vecinos de Huelva para que respalden la concentración y "[no dejen solas a las víctimas]" en sus justas reclamaciones.

En esta misma línea, el Ayuntamiento de Punta Umbría también ha querido mostrar su apoyo y fletará un autobús gratuito para facilitar la asistencia de sus vecinos. El vehículo saldrá a las 17:00 horas desde la puerta del consistorio y se ha solicitado a los interesados que acudan con media hora de antelación.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE HUELVA

COPE HUELVA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 19 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking