Huelva clama en la calle por la verdad y la justicia del tren de Adamuz

Alrededor de 5.500 personas, según cifras de la Policía Nacional, han secundado la convocatoria de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz y se han manifestado este viernes en Huelva. La marcha ha reclamado "verdad, justicia y respeto" para los fallecidos y heridos en la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero.

00:00 Volumen Cerrar Aplausos al finalizar el manifiesto

La manifestación ha partido a las 18:00 horas desde la estación de tren de Huelva hasta la Plaza de las Monjas, desafiando a la lluvia. Allí, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha leído un manifiesto tras encender decenas de velas en recuerdo de las 46 personas fallecidas y los 200 heridos en el siniestro.

Una investigación sin contaminaciones

En el manifiesto, las víctimas han exigido "verdad" para saber qué ocurrió y poder "exigir que se pongan los medios para que no vuelva a pasar". Reclaman una investigación limpia, sin contaminaciones, imparcial y exhaustiva. Consideran que el suceso "no ha sido simplemente un accidente", sino "probablemente, una negligencia, un error humano o la dejadez" de los responsables.

También han reclamado "justicia" para que "se tienen que asumir responsabilidades, tanto penales como políticas". Por último, han pedido "respeto" para las víctimas y la sociedad onubense. "No merecemos que la alta velocidad muera en Sevilla mientras por nuestras vías circulan trenes a apenas 30 kilómetros por hora, debido al estado precario de las instalaciones", han denunciado.

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Le daba miedo montarse en el tren ya, porque no es seguro montarse en un tren"" Lola Serrano hermana maquinista fallecido

El dolor de las víctimas

El presidente de la asociación ha explicado que el estado anímico de muchas víctimas les ha impedido asistir. "Psicológicamente está todo el mundo muy mal, parece que fue ayer", ha señalado Samper, quien ha añadido que hay "personas que efectivamente están en su casa metidos en habitaciones y no quieren ni hablar con los amigos". Además, todavía hay personas ingresadas y otras en muy mal estado físico.

Llevamos 2 meses y prácticamente casi que no se han puesto en contacto con nosotros"" Mario Samper portavoz de las víctimas

Lola Serrano, hermana de un maquinista fallecido que viajaba como pasajero, ha desmentido que su hermano viajara sin billete y ha relatado el temor que este sentía. "Él se ha querido prejubilar porque le daba miedo montarse en el tren ya, porque no es seguro montarse en un tren", ha afirmado.

Serrano ha denunciado la falta de mantenimiento de las vías, un problema que su hermano, asegura, comentaba. "Hay el mismo mantenimiento, pero pasan tres o cuatro líneas más. Entonces, evidentemente eso no vale para nada", ha sentenciado. Por su parte, Mario Samper ha expresado su indignación con las administraciones: "Estamos indignados", ha dicho, asegurando que el "trabajo más duro que era el asesoramiento a las víctimas lo hemos hecho entre nosotros mismos".