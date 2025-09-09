El Gobierno aprueba esta tarde la licitación de 14,5 millones de euros para la mejora de las nacionales 433 y 435 en Huelva

El Consejo de Ministros aprobará esta tarde la licitación de un contrato por valor de 14,5 millones de euros (sin IVA) destinado a labores de conservación, rehabilitación y mejora del firme en las carreteras nacionales N-433 y N-435 a su paso por la provincia de Huelva. Así lo ha anunciado la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien ha calificado la medida como “una magnífica noticia para la provincia”.

El contrato cubrirá actuaciones en la N-433, desde el límite con la provincia de Sevilla hasta Rosal de la Frontera, y en la N-435, desde el límite norte con Badajoz hasta El Campillo. Además, se contempla la reanudación de trabajos en la zona de Zalamea la Real, dentro del plan de mantenimiento continuo de la Red de Carreteras del Estado.

Según ha explicado Rico, el contrato tendrá una duración de tres años y permitirá actuar en cerca de 190 kilómetros de carretera. También ha subrayado que en la valoración de las ofertas se priorizará la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2, en línea con los compromisos medioambientales del Gobierno.

“Últimamente estamos viendo importantes apuestas por las infraestructuras en Huelva, tanto ferroviarias como en carreteras. Esta inversión es una muestra clara del compromiso del Ejecutivo con el desarrollo de la provincia, y seguiremos trabajando para mejorar unas comunicaciones que aún requieren mucho esfuerzo”, ha señalado la subdelegada.