La FIFA impide jugar a un pequeño saharaui onubense

Pepe López acogió a Omar, un niño saharaui, en 2019 con una enfermedad grave que necesita de atención médica en nuestro país. Su adaptación fue extraordinaria y le encanta practicar deporte. De hecho ha practicado baloncesto o kárate, entre otros, pero su pasión es el fútbol. Sin embargo, Omar no puede tener ficha porque la FIFA, asegura su padre de adopción, "sólo pone impedimentos para que el niño pueda competir", de ahí que se encuentren desesperados sin que nadie les aporte una solución. Pepe recuerda que Omar está en una situación regular en España, por lo que "no entendemos las trabas que se están poniendo" y sólo encuentra una posible explicación y que no es otra que "la FIFA piense que se quiere hacer negocio con estos niños saharauis".