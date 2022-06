El Festival de Cine de Islantilla da a conocer las producciones que competirán en su sección oficial

La Organización del Festival Internacional de Cine bajo la Luna – Islantilla Cinefórum ha dado a conocer esta mañana la relación de doce largometrajes y cien cortos que compondrán la Sección Oficial a Concurso de su edición de 2022, y que aspiran a alzarse con los Premios Luna de Islantilla. Este Festival, que celebrará su decimoquinta edición durante los meses de julio y agosto, desplegará su programación en el Patio del Centro Activo de Islantilla, abierto a todos los públicos con sesiones gratuitas al aire libre y bajo la luz de la luna estival.

Representando a veintiséis nacionalidades diferentes, Islantilla Cinefórum incluirá doce largometrajes y cien cortos a concurso dentro de su Sección Oficial. En concreto, los largometrajes seleccionados proceden de países como Argentina, Chile, Ecuador, España, Francia, Pakistán o Perú, y la relación de títulos es la siguiente:

· 'A las mujeres de España. María Lejarra', de Laura Hojman (España, 2021)

· 'Al Oriente', de José María Avilés (Ecuador / 2021)

· 'Algo salvaje. La historia de Bambino', de Paco Ortiz (España / 2021)

· 'El club del paro', de David Marqués (España / 2021)

· 'El verano que te vimos’, de Tomás Roldán (Argentina / 2021)

· 'Husek', de Daniela Seggiaro (Argentina / 2021)

· 'La jefa', de Fran Torres (España / 2022)

· 'La Pampa', de Dorian Fernández Moris (Perú / 2022)

· 'Lucas', de Álex Montoya (España / 2021)

· 'Opal', de Alain Bidard (Francia / 2021)

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

· 'Pico Reja. La verdad que la tierra esconde', de Remedios Malvárez y Arturo Andújar (España/2021)

· 'Qazi', de Anil Festenau y Jakob Gehrmann (Pakistán / 2021)

En cuanto a la relación de cortometrajes seleccionados, las cien obras representan a las cinematografías de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, China, Corea del Sur, Cuba, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, Irán, Israel, Italia, México, Países Bajos, Palestina, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia y Uruguay.

Los títulos son los siguientes:

· '17 minutos con Nora' , de Imanol Ruiz de Lara (España / 2021)

· 'A dead sea', de Nahd Bashier (Israel / 2021)

· 'A winner', de Mehdi Maheei (Irán / 2022)

· 'Abwab Makka', de Mohanad Diab (Egipto / 2021)

· 'Alas de tiniebla', de Gonzalo Suárez (España / 2021)

· 'Alcanzar el vórtice', de Pedro Poveda (España / 2021)

· 'Amanezca', de Lucía Álvarez (España / 2022)

· 'Anatomie Ceského Odpoledne', de Adam Martínec (República Checa / 2021)

· 'Año Uno', de Pablo Bautista (España / 2021)

· 'Blanco ne mente', de Ana de Alva (España / 2022)

· 'Breve historia de amor y un par de canciones', de Pablo Berthelon (Chile / 2021 )

· 'Buscando al pequeño rey de Inglaterra', de Alejandro Torres (España / 2021)

· 'Cadde la notte su di me', de Bruno Ugioli y Riccardo Menicatti (Italia / 2021)

· 'Caníbales', de Mikel Bustamante (España / 2021)

· 'Canto negro', de Adrián Vega (Cuba / 2021)

· 'Cemento y acero', de Oriol Villar (España / 2022)

· 'Chiusi alla luce', de Nicola Piovesan (Italia / 2021)

· 'Chomón el incoherente', de Cristina Gálvez y Javier Alero (España / 2022)

· 'Covid Love', de Rene Nuijens (Países Bajos / 2021)

· 'Cristiano', de Adán Pichardo (España / 2021)

· 'Crudo', de Rafael Martínez Calle (España / 2022)

· 'Day Off', de Liliya Duplinskaya (Rusia / 2021)

· 'Depths of Night', de Step C. (Hong Kong / 2021)

· 'Desviación típica', de Paco Ruiz (España / 2022)

· 'El despertar de los jóvenes', de Sergio García Locatelli (España / 2021)

· 'El hijo del pecador', de Rafael Peralta (España / 2021)

· 'El mapa del tesoro', de Antonio Cabello (España / 2021)

· 'El purgatorio', de David Baquero (España / 2021)

· 'El sueño de los perros', de Dídac Gimeno (España / 2021)

· 'Ellas', de Marta Aledo (España / 2022)

· 'En el cielo', de Manuel Gomar (España / 2022)

· 'Espinas', de Iván Sáinz-Pardo (España / 2021)

· 'Farrucas', de Ian de la Rosa (España / 2021)

· 'Footsteps on the wind', de Maya Sanbar, Gustavo Leal y Faga Melo (EE.UU. / 2021)

· 'Franceska', de Alberto Cano (España / 2021)

· 'Frontera', de Atanael Pérez (España / 2021)

· 'Fuga', de Álex Sardá (España / 2021)

· 'Garfield Coquillage', de Paul Marques Duarte (Francia / 2022)

· 'Gold Wells', de Saeed Timar (Irán / 2022)

· 'Harta', de Julia de Paz Solvas (España / 2021)

· 'Hilo', de Beatriz Abad (España / 2021)

· 'Hot Summer', de Simon Dupuis (Bélgica / 2021)

· 'I'm Still Ethan', de Raffaello Degruttola (Reino Unido / 2021)

· 'Intentando', de Juan Manuel Montilla (España / 2021)

· 'Iskra', de Adrian Replanski (Francia / 2021)

· 'It's time to heal', de Paul Cheung (Reino Unido / 2021)

· 'Joselito', de José Carlos y Marta Jiménez Revuelta (España / 2021)

· 'La butaca de la puta', de Mar Navarro (España / 2021)

· 'La casa', de Israel Medrano (España / 2022)

· 'La cinta', de Alberto Ruiz Rojo (España / 2021)

· 'La inquilina', de Lucas Paulino y Ángel Torres (España / 2021)

· 'Lamento', de Rubén Sánchez (España / 2022)

· 'Littr Banzeen', de Ramy Ibrahim (Egipto / 2022)

· 'Los días que (nunca) fueron', de Kevin Iglesuas y Pedro Rivero (España / 2022)

· 'Made In', de Eva Marín (España / 2021)

· 'Mama', de Pablo de la Chica (España / 2021)

· 'Masaru', de Rubén Navarro (EE.UU. / 2022)

· 'Matar a la madre', de Omar Ayuso (España / 2022)

· 'Memoria de un atardecer', de Pedro Pablo García Caffi (Argentina / 2021)

· 'Mesa para 3', de Álvaro G. Company y Meka Ribera (España / 2022)

· 'Mi condición', de Coke Arijo (España / 2021)

· 'Mindanao', de Borja Soler (España / 2021)

· 'Molaphone', de Daniel Padró (España / 2021)

· 'Muerte Murciélago', de Carlos Saiz (España / 2022)

· 'Musa', de Camila Demichelis (México / 2021)

· 'Nacer' , de Roberto Valle (España / 2021)

· 'Nail', de Ana Fesser (Reino Unido / 2022)

· 'No te verán correr', de Miguel Casanova (España / 2021)

· 'Nur y Abir', de Manu Gómez (España / 2021)

· 'One of more', de David Van (República Checa / 2022)

· 'Packing a wave', de Edu Glez (España / 2021)

· 'Plastic Killer', de José Pozo (España / 2021)

· 'Plein Air', de Raúl Herrera (España / 2022)

· 'Por la razón o la fuerza', de Giarella Araya (Chile / 2021)

· 'Punto de giro', de Ainhoa Menéndez (España / 2021)

· 'Repeated Memories', de Park Soon-Min (Corea del Sur / 2022)

· 'Rosa Rosae. La guerra civil', de Carlos Saura (España / 2021)

· 'Rosca', de Federico Scopazzo y Magdalena Pardo (Argentina / 2021)

· 'Shark', de Nash Edgerton (Australia / 2021)

· 'Silent Storm', de Grace Hsia (China / 2021)

· 'Suelta', de Javier Pereira (España / 2022)

· 'Tan cerca y tan lejos', de Pau Ortiz Rossell (México / 2022)

· 'Teo', de Eduardo Bunster y Belén Abarza (Chile / 2021)

· 'The Recess', de Navid Mikkhan Azad (Irán / 2021)

· 'Tótem Loba', de Verónica Echegui (España / 2021)

· 'Tranvía', de Carlos Baena (EE.UU. / 2021)

· 'Trumoiak', de Iker Maguregi (España / 2021)

· 'Trumpets', de Rakan Mayasi (Palestina / 2021)

· 'Txango', de Tamar Lucarni (España / 2021)

· 'Últimas palabras', de Joaquín González (Uruguay / 2021)

· 'Un día de mierda', de Vanesa Romero (España / 2022)

· 'Un pasaje sin regreso', de José Gómez de Vargas (República Dominicana / 2022)

· 'Una nuova prospettiva', de Emanuela Ponzano (Francia / 2022)

· 'Una obra de ficción', de Carlos Borrego (España / 2021)

· 'Vatios', de David Pérez Sañudo (España / 2021)

· 'Warcelona', de Vali Karimnia (Irán / 2021)

· 'Xsmall', de Alba Gutiérrez (España / 2022)

· 'Xun', de Ángel Tirado (España / 2021)

· 'Yallah!', de N. Nassar, É. Pitula, R. de Saint Albin, C. Adant, A. Sassatelli y C. Behague (Francia / 2021)