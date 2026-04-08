La devoción rociera sella en Buenos Aires el abrazo de un continente

La ciudad de Buenos Aires, cuna del Papa Francisco, se convierte del 17 al 19 de abril en la capital continental de la devoción rociera. La capital argentina acoge el I Encuentro Continental del Rocío en América, una cita sin precedentes que reunirá a hermandades y asociaciones de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Puerto Rico, Cuba y Venezuela. El evento, impulsado por la Hermandad Matriz de Almonte con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el gobierno argentino, nace con un doble objetivo: estrechar lazos y dar el primer paso para que la Romería del Rocío sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Para el presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla, el encuentro es una oportunidad de “reconocer y estimular toda esa realidad que promueve la devoción a la Virgen del Rocío en América”. Este evento, añade, representa “un nuevo puente espiritual entre América y el Viejo Continente”.

Un congreso para unir a un continente

El programa del encuentro incluye tres jornadas que se desarrollarán en algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. El sábado 18 de abril, el Palacio Libertad será la sede del congreso “El Rocío sin fronteras: fe, tradición y patrimonio universal”, que contará con ponencias, mesas redondas y la participación de las delegaciones de todo el continente. La jornada culminará con la lectura del Manifiesto Rocío en América y la firma de un acuerdo clave: la creación de una red de asociaciones rocieras en el continente americano, un hito que busca dar estructura y futuro a la devoción al otro lado del Atlántico.

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Homenaje al Papa Francisco en su ciudad natal

El momento más solemne del encuentro tendrá lugar el domingo 19 de abril. La Catedral Metropolitana de Buenos Aires acogerá una Misa Pontifical Rociera en conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, que tuvo lugar el 21 de abril de 2025. Se trata del primer homenaje litúrgico internacional en su memoria, que dará inicio a una semana de actos en su país natal. La eucaristía estará presidida por el Simpecado de la Hermandad Matriz de Almonte, un gesto de especial simbolismo, ya que en diciembre de 2024 el pontífice recibió a una delegación rociera en el Vaticano.

El Rocío, camino a la UNESCO

Más allá de su dimensión espiritual, este encuentro tiene una clara lectura estratégica. La candidatura del Rocío como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad es el gran objetivo a largo plazo. Tras ser declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en 2023, el siguiente paso es demostrar su alcance global. La existencia de 32 asociaciones activas en siete países americanos es uno de los principales argumentos para avalar la vocación universal de esta devoción.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha definido la cita como “una oportunidad para fortalecer los lazos entre quienes, a uno y otro lado del Atlántico, viven la devoción a la Virgen del Rocío”. Según Toscano, se trata de “un encuentro entre hermanos que comparten una misma fe y el mismo amor a la Virgen María en su advocación del Rocío”.

Argentina no ha sido elegida como sede por casualidad. Es el país con la mayor comunidad de andaluces fuera de España, con cerca de 70.000 residentes, un 20% del total. Como símbolo de este hermanamiento, se bendecirá un azulejo de la Virgen del Rocío, obra de Javier Aguilar Cejas, que quedará instalado en el Patio Andaluz del Parque Rosedal, un rincón de Buenos Aires que desde ahora tendrá una conexión permanente con la devoción rociera.