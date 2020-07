Ciudadanos pide a Cruz que convoque la ‘Comisión antiocupas"

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha pedido hoy al alcalde de la capital, Gabriel Cruz, que cumpla lo que se aprobó hace un mes en el pleno y ponga en marcha la ‘Comisión antiocupas’ que iba en la moción presentada por Cs y que consiguió el respaldo unánime de todas las formaciones políticas con las que se daba participación a las asociaciones de vecinos onubenses, a las entidades judiciales, a colectivos profesionales como los colegios de abogados y administradores de fincas, “y vemos como, un mes después, el alcalde no ha hecho nada ante una cuestión que es de máxima urgencia mientras los vecinos siguen con los mismos problemas de inseguridad y ocupación”.

García de Longoria ha explicado que “desde el Grupo Municipal de Ciudadanos pedimos en el último pleno cuatro medidas muy claras contra las ocupaciones ilegales, además de la creación de esta comisión interdisciplinar, solicitamos la creación de un teléfono y un correo electrónico de acción contra las ocupaciones para que sean los propios vecinos los que alertaran de las ocupaciones para actuar de manera urgente y facilitar el desalojo, así como un protocolo de actuación urgente para dar una respuesta de manera inmediata y el trabajo conjunto de las concejalías de vivienda y asuntos sociales para dar solución ocupacional a aquellas familias que de verdad lo necesiten”.

Además, García de Longoria ha hecho un llamamiento al alcalde de Huelva para inste al PSOE a que respalde la iniciativa que va a llevar el Grupo Parlamentario de Ciudadanos al Congreso de los Diputados en la que propone agilizar el desalojo de las viviendas ocupadas, endurecer las penas a los ‘okupas’ y la recuperación inmediata de la vivienda por parte de los propietarios, además de agilizar todo el procedimiento judicial y “le pedimos a Cruz que inste por lo menos a los parlamentarios de Huelva a que apruebe estas medidas por que son elementos que van a favorecer cambios de leyes y de normativas para que se puedan tomar medidas inmediatas contra las ocupaciones ilegales”.

El portavoz de Ciudadanos ha insistido en que “el alcalde tiene que actuar de manera urgente porque los problemas de ocupación siguen. Que haga lo que se aprueba en los plenos porque siguen los incidentes e inseguridad que no se arreglan con fotos, titulares de prensa y convocando una Junta Local de Seguridad aprisa y corriendo, sin luego desarrollar ese protocolo del que 15 días más tarde no sabemos nada. El alcalde debe convocar la comisión interdisciplinar, actuar de manera urgente y darle una solución a los vecinos que esta semana se ven avocados de nuevo a echarse a la calle para reclamar actuaciones que el acalde no ha puesto en marcha”.