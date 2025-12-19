La Carrera del Euro desafiará a la lluvia este sábado para construir un sueño en Huelva

La Fundación Laberinto organiza este sábado la octava edición de su tradicional Carrera del Euro, una iniciativa solidaria clave para recaudar fondos destinados a la construcción de su centro polivalente. La cita, que se ha convertido en una tradición en la ciudad, tendrá lugar a las 12:30 horas a las puertas del Ayuntamiento de Huelva.

Una carrera simbólica para celebrar la Navidad

Pilar Pereda, presidenta de la fundación, ha aclarado que no se trata de una competición deportiva: "No hay que ponerse las zapatillas de deporte". El evento consiste en crear una larga fila de monedas de un euro sobre una alfombra roja que se extiende desde el Ayuntamiento hasta el monumento a Colón. "Es una manera en el que los niños y los padres de la fundación celebramos la Navidad", explica Pereda.

La incertidumbre de la lluvia

La celebración del evento está en vilo por la previsión de lluvia. Unas precipitaciones abundantes el viernes por la tarde podrían impedir la instalación de las alfombras, obligando a la cancelación. La fundación no contempla una alternativa, ya que, según Pereda, "a nuestros niños no le puedes explicar que la vida tiene alternativas. La carrera del euro es la carrera del euro y si por motivos meteorológicos tenemos que suspender, pues el año que viene volvemos otra vez".

El sueño del centro, más cerca

Afortunadamente, las obras del centro polivalente avanzan a buen ritmo y no han tenido que parar. Ya se ha completado la cimentación y los pilares, y tras la Navidad se espera empezar a tabicar. Pilar Pereda ha destacado el apoyo de instituciones como la Diputación, el Puerto de Huelva y empresas como Exolum, que se ha sumado al proyecto desde Madrid.

Gracias a estas aportaciones, la financiación para terminar la obra está casi asegurada. Sin embargo, Pereda subraya que la ayuda sigue siendo crucial. "Seguimos pidiendo que nos sigan ayudando porque, aunque ya está mucho más cerca, nos queda todavía un poquito", afirma, recordando que tras la construcción será necesario equipar el edificio.

Para quienes deseen colaborar, la fundación ofrece múltiples vías como hacerse socio de Teaming por un euro al mes, realizar un Bizum solidario o hacer donaciones directas a través de sus redes sociales (Fundación Laberinto). La jornada del sábado, si el tiempo lo permite, estará amenizada por el coro Voces del Conquero.