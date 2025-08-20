El Ayuntamiento ofrece cursos gratuitos de montaje industrial, operaciones en planta química y soldadura

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado las bases reguladoras para la selección de los participantes en las acciones formativas del proyecto ‘H2 VerdeHuelva’, en el marco del programa Empleaverde+, cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de tres cursos gratuitos, a impartir en la capital, para obtener los certificados de profesionalidad necesarios para trabajar en montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde, operaciones básicas en planta química y soldadura. La primera quincena de septiembre se abrirá el plazo de solicitudes para cubrir un total de 50 plazas.

La teniente de alcaldesa de Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha animado a los desempleados onubenses a aprovechar esta oportunidad “única” porque “son cursos que suponen una formación muy específica y orientada a cubrir los puestos de trabajo que van a demandar las empresas en el marco de la revolución industrial en marcha”. En algunos casos, explica de Mora, “son cursos que se van a impartir por primera vez en la capital o en el caso del montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde, por primera vez en España, porque lo hemos creado y homologado para poder dar cobertura a este sector en el que Huelva es referente indiscutible”.

“Nuestra obsesión” insiste la edil “es que todo el empleo que se va generar se quede en Huelva, sea para los onubenses, especialmente para quienes tienen mayores dificultades para la inserción”.

El proyecto H2VerdeHuelva nace con el propósito de formar y capacitar a personas desempleadas en el ámbito del Hidrógeno Verde, en respuesta a la creciente demanda de personal cualificado en el Polo Químico de Huelva. Esta iniciativa busca aprovechar la oportunidad de desarrollo que supone la transición industrial hacia energías sostenibles en el territorio, impulsando la empleabilidad y contribuyendo a la descarbonización de la industria.

El objetivo es impulsar el crecimiento y el empleo de calidad en Huelva que permita adaptarse a las nuevas necesidades del mercado de trabajo.

Las bases tienen por objeto establecer el proceso de solicitud y selección de las personas interesadas en participar como alumnos/as en las acciones formativas del proyecto H2VerdeHuelva que ejecutará el Ayuntamiento de Huelva a partir del mes de octubre, ofreciendo un total de 50 plazas para las 3 acciones formativas: Montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde (Nivel 1): 20 plazas; Operaciones básicas en planta química (Nivel 2): 15 plazas; Soldadura con electrodo revestido y TIG con tecnología de realidad aumentada (Nivel 2): 15 plazas.

Además, con las personas admitidas y no seleccionadas se creará una lista de reservas para cubrir las posibles renuncias o vacantes que pudieran producirse. Cada acción se compone de formación específica y prácticas profesionales; formación transversal y complementaria; y tutorías, asesoramiento y acompañamiento.

El procedimiento de selección se iniciará con la publicación de la convocatoria pública de cada acción formativa, que será realizada a través del tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento de Huelva. La primera quincena de septiembre se abrirán las convocatorias para los cursos de montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde y operaciones básicas en planta química que se desarrollarán en octubre; mientras que el de soldadura con electrodo revestido y TIG con tecnología de realidad aumentada está previsto para febrero de 2026.

El plazo de presentación de solicitudes será el establecido en la convocatoria de cada acción formativa, ajustándose a los formularios que se publiquen en la propia convocatoria, acompañadas de la documentación acreditativa del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en estas bases reguladoras.

Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huelva; los medios previstos en el Artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas; y presencialmente en el centro Municipal Los Rosales, sito en Plaza de los Galeotes s/n en horario de 9:00 a 13:00 horas.