Arranca la 24ª Feria de la Tapa de Huelva: una fiesta gastronómica que une a la ciudad

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha inaugurado esta mañana la 24ª edición de la Feria de la Tapa, un evento emblemático que busca “presumir de nuestros bares y restaurantes como seña de identidad onubense”. La cita, que se celebra en el solar del antiguo Mercado del Carmen, permanecerá abierta hasta el domingo 5 de octubre, invitando a onubenses y visitantes a disfrutar de la mejor gastronomía local.

El acto inaugural contó con la presencia de concejales del Ayuntamiento, la delegada de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía en Huelva, Teresa Herrera, la diputada provincial de Cultura, Gracia Baquero, y representantes del sector hostelero, como Rafael Acevedo, presidente de BARECA, y Antonio Gemio, vicepresidente de la FOE.

En su intervención, Pilar Miranda destacó la feria como “una promoción, disfrute y dinamización de la ciudad” y subrayó la importancia de este evento como atractivo turístico y espacio de encuentro para familias y amigos. “Nuestra gastronomía y restauración de excelencia son uno de los mejores motivos para visitar Huelva”, afirmó la alcaldesa, quien resaltó el orgullo por contar con la feria de tapas más antigua de Andalucía.

Por su parte, Rafael Acevedo agradeció el esfuerzo de bares y restaurantes que hacen de la tapa “una seña de identidad cultural” y un escaparate para la hostelería local que genera empleo y riqueza en la provincia. Antonio Gemio destacó la feria como “una cita imprescindible” que va más allá de lo gastronómico, siendo también un motor económico y social.

La diputada Gracia Baquero resaltó el valor de las recetas tradicionales que unen a la provincia, mientras que Teresa Herrera valoró la feria como un espacio único de convivencia y turismo gastronómico, respaldado por la Junta de Andalucía. Detalles de la Feria

Fechas: Del 2 al 5 de octubre

Horario: 12:00 a 00:00 horas

Lugar: Solar del antiguo Mercado del Carmen

Participantes: 14 stands con tapas, chacinas, mariscos, vinos y dulces

Precio tapa: 3 euros

Precio bebida: 1,5 euros (refrescos y cervezas)

Programación musical: Actuaciones diarias de 17:30 a 20:30 horas

La feria contará con stands de destacados establecimientos como El Cuartel, Casa Lalo, DGUSTATE, La Bronce, y otros, además de un espacio central de bebidas y presencia de marcas reconocidas. Además, se realizará el domingo 5 un concurso para elegir la mejor tapa.

Como gesto solidario, se donarán 1.000 tapas a distintas entidades sociales, gracias a la colaboración de la Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento.

La Feria de la Tapa de Huelva es mucho más que gastronomía: es un evento que impulsa la economía local, fortalece la identidad cultural y convierte a Huelva en un destino de referencia para el turismo gastronómico en Andalucía.