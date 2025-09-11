El Ayuntamiento refuerza su compromiso con el Recreativo a través de un patrocinio histórico y la inversión en reformas del estadio

Miranda ha destacado que “es un día especial, porque fijamos esa hoja de ruta común en la que llevamos trabajando el club y el Ayuntamiento desde hace unos meses. Desde el primer momento en que el actual accionista mayoritario nos trasladó su voluntad de comprar las acciones, de apostar por el Recre, nos pusimos a trabajar mano a mano. La sentencia que anuló la expropiación cambió el papel del Ayuntamiento en el Recre, pero no su compromiso”.

Durante los últimos meses, tanto los nuevos propietarios mayoritarios de la entidad como el equipo de Gobierno municipal han trabajado en dos objetivos: lograr que la venta se completase, una operación tremendamente compleja que finalmente se hizo realidad; y diseñar este nuevo escenario, donde el papel del Ayuntamiento era, es y será siempre de apoyo absoluto al club. Es por ello que “nos encontramos ahora en el inicio de una nueva etapa. Miramos al futuro con ilusión. Juntos, propietarios, afición y Ayuntamiento vamos a ser capaces de construir ese futuro lleno de éxitos. Un futuro en el que el Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano. Como socio, como aliado leal, como patrocinador y como garante de su identidad”.

Finalmente, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha insistido en que el Recreativo es más que un club. Huelva es el Recre. Por eso su protección es innegociable, porque al hacerlo salvaguardamos la identidad, la memoria y el orgullo de ser choquero. “El Ayuntamiento estará siempre al lado del Decano. Un club que hoy mira con ilusión y mucha esperanza al futuro. Estoy convencida que el Recre está en buenas manos”.

En este sentido, el presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, ha puesto en valor la importancia del convenio firmado con el Ayuntamiento y asegura que se trata de un paso decisivo para el futuro de la entidad. Destaca que “hoy es un día muy importante para el Recreativo, porque esta noticia no solo refuerza nuestras raíces, sino también nuestro futuro. Sentimos una enorme gratitud y satisfacción al comprobar que las palabras se traducen en inversión real. Este acuerdo constituye una alianza estratégica que nos permitirá trabajar para devolver al Recre a donde se merece, al fútbol profesional. Además, hablamos de un proyecto colectivo que trasciende lo meramente deportivo y que queda reflejado en esta colaboración con el Ayuntamiento”.

Concretamente, el acuerdo contempla como principales claves: