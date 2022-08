El PP pide a Diputación más compromiso para acabar con los puntos negros de las carreteras provinciales

El Grupo Popular cuestiona la falta de compromiso del equipo de gobierno socialista en la Diputación a la hora de corregir los puntos negros que existen en las carreteras provinciales y que vienen siendo denunciados por el PP desde hace meses.

Así lo ha manifestado la portavoz popular en la institución provincial, Inmaculada Hernández, quien ha criticado la actitud contradictoria del presidente Entrena y su equipo de gobierno. “Desde el Grupo Popular en Diputación hemos presentado varias mociones que incluso han sido aprobadas en pleno por unanimidad, pero al final no se ejecuta lo acordado y los acuerdos acaban en un cajón, es por eso que no entendemos la propaganda y los anuncios cuando las obras necesarias para el arreglo y mejora de las carreteras se quedan sin materializar, parece que cuando las propuestas vienen de la oposición no se dan por buenas”.

“Desde el Grupo Popular en Diputación venimos denunciando desde hace meses que las carreteras de la provincia están abandonadas, que no se ejecutan obras en las mismas ni de mejora ni de mantenimiento, y cuando se hace algún tipo de arreglo es de modo sectario dando prioridad a las que transcurren por pueblos de signo socialista”, ha indicado Hernández.

Como ejemplos de las actuaciones advertidas en las diferentes comarcas ha citado la carretera GR-3419, que conecta los pueblos de Güevejar, Calicasas y Albolote, que sufrió un desplazamiento y aún no ha sido reparada, la GR 3406 en Pinos Puente donde la altura del puente es insuficiente para el paso de vehículos pesados, la ampliación del puente de Albuñuelas, la de entrada a Cónchar o la carretera de Jun a Alfacar.

“Nos sonroja ver como se puede ir el presidente de vacaciones conformándose con la modificación que hizo del plan de carreteras en el último pleno pero sin tener en cuenta las peticiones del Partido Popular, solo preocupado por contentar a su jefe, el señor Sánchez , pero abandonando las competencias de la institución provincial “

Hernández señala que de los 36,2 millones previstos en el presupuesto para carreteras, más la incorporación de remanentes, y “que han vendido 5000 veces a bombo y platillo”, tras la liquidación del mismo se pone de manifiesto la inejecución presupuestaria al sobrarles 23,2 millones destinados a actuaciones que no se han llevado a cabo. “Una cosa es lo que presupuestan y publicitan a lo grande y otra cosa es lo que ejecutan”.

Inmaculada Hernández ha lamentado “la inacción y la falta de rigor político del presidente de la Diputación y de su equipo de gobierno”, y pide a José Entrena, “que dé importancia a los puntos negros que se encuentran diseminados por la provincia y se pongan a trabajar para atender a las necesidades de los pueblos de Granada y haga más caso a las propuestas del Partido Popular que solo pretenden mejorar el mapa de la provincia”.