El Ayuntamiento de Salobreña ha presentado la tercera edición del encuentro de arte urbano ARTEPEAZOS, que se celebrará del 21 al 31 de mayo. El alcalde, Javier Ortega, ha manifestado la satisfacción del equipo de gobierno por consolidar una cita que considera "una manera totalmente rompedora de plantear el arte". El objetivo, según sus palabras, es "democratizar la cultura" y convertir a la localidad en un referente cultural.

Salobreña se convierte en un gran museo al aire libre con la tercera edición de ARTEPEAZOS

Ortega ha destacado que el evento ha superado todas las expectativas iniciales, generando un potente efecto llamada entre visitantes y vecinos. "Vienen a buscarlos expresamente y hacen la ruta donde tenemos los murales para hacerse la fotografía", ha señalado el alcalde, lo que considera un claro "indicador del éxito". Además, ha defendido que ARTEPEAZOS es una seña de identidad que nació en Salobreña y que el consistorio quiere mantener y afianzar.

ARTEPEAZOS es una seña de identidad que nació en Salobreña y que el consistorio quiere mantener y afianzar" Javier Ortega Alcalde de Salobreña

Salobreña se convierte en un gran museo al aire libre con la tercera edición de ARTEPEAZOS

Novedades y expansión al casco antiguo

El responsable del encuentro, Luis Villaescusa, ha desvelado las principales novedades de este año. La más destacada es la expansión del festival al casco antiguo, donde se realizarán instalaciones escultóricas "de una manera amable y no invasiva" para respetar el entorno. Artistas como Raquel y Sergio trabajarán con metal y costura para intervenir en esta zona histórica.

El festival mantendrá sus disciplinas más reconocidas. El parque nuevo volverá a acoger a cuatro escultores, dos de ellos internacionales procedentes de Inglaterra y Turquía. También se crearán tres nuevos murales en diferentes puntos del pueblo, con una posible ubicación en La Caleta-La Guardia.

Ahora es una cantidad de artistas internacionales los que nos escriben desde Canadá, Argentina o Perú" Luis Villaescusa Organizador de Artepeazos

La programación se completa con talleres, música y actividades en colaboración con espacios culturales locales como Kalin K y la Casa de Magnolia. En este último, se inaugurará el día 23 la exposición Identidades en conflicto, relacionada con la geopolítica actual. El evento culminará el sábado 1 de junio con una clausura en el parque nuevo, mientras que el domingo los propios artistas guiarán una visita por las obras.

Un proyecto de referencia internacional

Villaescusa ha subrayado el crecimiento exponencial del proyecto, que ha pasado de tener dificultades para contactar artistas en su primera edición a recibir solicitudes de todo el mundo. "Ahora es una cantidad de artistas internacionales los que nos escriben desde Canadá, Argentina o Perú", ha afirmado. La interacción en redes sociales también ha sido "masiva", lo que confirma el gran recibimiento del público.

Estamos acercando el arte a las personas" Luis Villaescusa

Uno de los logros que más ha celebrado la organización es haber creado un evento inclusivo y accesible. Villaescusa ha destacado que a los talleres se han sumado "familias que no hubiese visto en otro evento", cumpliendo el objetivo de "traer la educación y el arte a la calle". Esta visión es compartida por el alcalde, quien ha insistido en la idea de que ARTEPEAZOS es una apuesta firme por la cultura porque "estamos acercando el arte a las personas".

Un nuevo producto turístico

La concejala de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha explicado cómo el festival ha permitido crear un nuevo producto turístico para Salobreña. Se ha diseñado una ruta turística para visitar los murales y esculturas, que ya tuvo un gran éxito el año pasado y cuya demanda sigue creciendo.

Esta ruta se ofrece tanto de forma individual como en paquetes para turoperadores, combinándola con visitas a otros puntos de interés como el castillo o el Paseo de las Flores. Según Rodríguez Callejón, centros educativos, asociaciones y grupos de mayores solicitan constantemente realizar este recorrido, "poniendo en valor a Salobreña dentro de ese patrimonio cultural y artístico".