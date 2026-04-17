Motril mira al mar para impulsar el empleo: nace el foro 'Conéctate al mar'

El Ayuntamiento de Motril ha presentado el foro “Conéctate al mar”, una iniciativa para la difusión de oportunidades laborales en el sector marítimo pesquero. El evento, presentado por la teniente de alcalde de Acción Social, Inmaculada Torres, tendrá lugar el próximo 29 de abril en el Centro de Desarrollo Turístico de Motril.

La iniciativa ha sido creada desde el programa ERACIS+ del área de Acción Social, que se desarrolla a través del Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas. Como parte de esta estrategia, se ha conformado una mesa de empleo colaborativa entre distintas entidades para detectar necesidades y ofrecer respuestas.

Un programa para todos los públicos

Inmaculada Torres ha explicado que la jornada está dirigida tanto a profesionales y agentes del territorio como, "especialmente a personas desempleadas y jóvenes que se encuentran finalizando sus estudios, con el objetivo de ayudarles a orientar su futuro profesional".

En este sentido, la edil ha recalcado que con este foro "se pretende favorecer la anticipación formativa y laboral ante el desarrollo estratégico del territorio".

Favorecer la anticipación formativa y laboral ante el desarrollo estratégico del territorio" Inmaculada Torres Teniente de alcalde de Acción Social

Jornada intensiva y visita al puerto

El programa se desarrollará en una jornada de carácter intensivo que incluirá mesas de trabajo sobre empleo, formación, ayudas y emprendimiento, así como la presentación de experiencias reales. La jornada finalizará con una visita guiada al puerto pesquero y un encuentro de networking para favorecer el intercambio entre los asistentes.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del código QR disponible en el material de difusión, el enlace en la web del Ayuntamiento o en los Centros de Servicios Sociales de Zona Norte, El Varadero o Centro.

Torres ha agradecido el impulso de entidades como la Organización de Productores Pesqueros de Motril, el Instituto Social de la Marina o la Capitanía Marítima, animando a la participación en lo que considera "una buena oportunidad para anticiparse a los retos y oportunidades que plantea el desarrollo de nuestro territorio".