Motril mantiene la Cabalgata de Reyes Magos con un recorrido más corto por el tiempo

La Cabalgata de Reyes 2026 finalmente recorrerá las calles de Motril durante la noche de este 5 de enero. La decisión se ha tomado tras la mejoría en las previsiones meteorológicas, aunque se ha optado por un recorrido más corto para garantizar la seguridad. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha sido la encargada de anunciar la noticia durante el acto de entrega de las llaves de la ciudad a Melchor, Gaspar y Baltasar.

La ilusión invadirá a los motrileños y motrileñas en la noche más mágica del año" Luisa García Chamorro Alcaldesa de Motril

La alcaldesa ha destacado que, gracias a la cabalgata, "la ilusión invadirá a los motrileños y motrileñas en la noche más mágica del año".

Nuevo recorrido y horario

El desfile de Sus Majestades de Oriente comenzará a las 20:00 horas. El recorrido oficial partirá desde la Ronda del Mediodía y continuará por la avenida de Salobreña, calle Nueva, calle Cruces y calle Ancha, finalizando junto al Estadio Municipal Escribano Castilla.

Para asegurar que el desfile transcurra sin incidentes, el consistorio ha solicitado la colaboración ciudadana. Se ha pedido a los vecinos que no aparquen sus vehículos en las calles incluidas en el recorrido desde las 12:00 horas del mediodía.