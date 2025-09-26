Mari Carmen Rodríguez Callejón en COPE: "Somos un municipio turístico y estamos trabajando en promocionar nuestra villa"

Nos visita Mari Carmen Rodríguez Callejón, 1ª teniente de alcalde, Concejala de Economía y Hacienda, Personal, Turismo y Patrimonio, Educación, Participación Ciudadana, Transparencia y Buen Gobierno y hablamos con ella de varias de sus concejalías como es Turismo, Patrimonio y Economía y Hacienda.

Con motivo del Día Mundial del Turismo, Mari Carmen nos contaba las acciones previstas para este viernes y hemos hecho balance de lo positivo que ha sido el verano, sobre todo para los negocios de hostelería de la Villa.

Repasamos las muchas acciones que en los distintos programas mantienen activa a Salobreña durante todo el año y conocemos la nueva ruta gastronómica que se pone en marcha relacionada con los subtropicales.

Atendiendo a otra de sus concejalías, hablamos también de las cuentas municipales y la teniente de alcalde nos explica las dificultades que han tenido para poder aprobar unos presupuestos municipales para 2025, pero que con los prorrogados de 2024 se han podido hacer muchas cosas. Ya se está trabajando en presentar los correspondientes a 2026 y para ello se va a celebrar una reunión con los técnicos municipales y toda la corporación para presentarlos y escuchar las propuestas.

Y como la semana que viene se celebra la Romería en honor a la Virgen del Rosario, Mari Carmen nos invita a todos a participar en este momento tan especial para los salobreñeros.