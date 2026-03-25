Lanjarón ya vive su Semana Santa, una de las épocas más intensas para el municipio. La localidad, conocida como la Puerta de la Alpujarra, se presenta como un destino estratégico gracias a su cercanía con la costa tropical (a 25 minutos), Granada capital (a 30) y Sierra Nevada (a 45). Su alcalde, Eric Escobedo, destaca que el pueblo cuenta con más de 1.200 plazas hoteleras, además de apartamentos y casas rurales.

Las tradiciones se mantienen vivas con siete hermandades y cofradías, algunas con casi un siglo de historia, que ya han comenzado a procesionar. "Es una época muy vivida muy intensamente por los vecinos", afirma Escobedo. Este sábado, el municipio celebrará su pregón oficial, un acto especial que contará con la participación de los pregoneros de los últimos 15 años.

Lanjarón se reivindica en Semana Santa: un destino que lo tiene todo a media hora de Granada y la costa

Es una época vivida muy intensamente por los vecinos" Eric Escobedo Alcalde de Lanjarón

Naturaleza y deporte todo el año

El entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Como parte del Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, Lanjarón ofrece rutas de senderismo y ciclismo para todos los niveles. Dispone de circuitos adaptados para personas mayores o con movilidad reducida y rutas que llegan hasta el pico del Caballo, uno de los "tresmiles" de la sierra.

El deporte no cesa, y tras acoger recientemente el Open de BTT, el calendario continúa con un trail de montaña y pruebas de XCO para niños. En verano llegará la subida al Cerro de Cañones, reconocida el año pasado como la mejor prueba de montaña de toda Andalucía.

Proyectos que miran al futuro

El municipio tiene en marcha un proyecto que promete ser un revulsivo turístico para toda la comarca: la Hacienda del Tajo Colorado. El alcalde lo describe como "un proyecto similar al Caminito del Rey" que atraerá visitantes no solo a Lanjarón, sino a toda la Alpujarra.

Será un proyecto similar al Caminito del Rey" Eric Escobedo

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja para que su popular Carrera del Agua sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional, un salto cualitativo desde su actual reconocimiento a nivel andaluz. Escobedo confía en el potencial de una fiesta "distinta e irrepetible".

El agua, seña de identidad

El agua es el tesoro de Lanjarón, y así lo celebran en la Semana del Agua. El municipio es una de las cinco villas termales de España con calificación de "excelente". Su agua, exportada nacional e internacionalmente, es el eje de una oferta que incluye el famoso balneario de Lanjarón, el Museo del Agua y una gastronomía de alto nivel que complementa la experiencia.