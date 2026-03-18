Video Resumen de la entrega de los II PREMIOS COFRADES de COPE Motril

El Teatro Calderón ha acogido la gala de los II Premios Cofrades COPE Motril, un evento que reconoce la labor de personas e instituciones que enriquecen la Semana Santa de Motril.

Anteriormente la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, realizó un pasacalles por Motril, concluyendo en la Plaza de España.

00:00 Volumen Cerrar Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar

La pianista Luz Marina Aijón ha sido la encargada de inaugurar el acto con la interpretación de 'Mi Amargura' y 'Siempre la Esperanza', creando una atmósfera solemne. Los presentadores, Jorge de la Chica y Ana Correa, dieron la bienvenida a las autoridades y al público asistente.

Luz Marina Aijón al piano

La ceremonia ha contado con una amplia representación institucional, encabezada por el Vicario Episcopal, D. Alberto Sedano, y la teniente de alcalde, Doña Inmaculada Torres. También han estado presentes el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes; el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero; y los máximos representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

COPE Motril celebra la gran noche de la Semana Santa con sus II Premios Cofrades

COPE Motril celebra la gran noche de la Semana Santa con sus II Premios Cofrades

También tubo lugar la información, charlando en tertulia con el Ayuntamiento de Motril y la Agrupación de HH y CC de Semana Santa de Motril, sobre las novedades de este año en la semana grande.

Momento de tertulia sobre la celebración de la Semana Santa en Motril

Desde COPE Motril agradecemos profundamente el patrocinio y colaboración de Instituciones y empresas como: Excmo. Ayuntamiento de Motril, Autoridad Portuaria, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Agrupación de HH y CC de Semana Santa de Motril, BMW Ilbira Motor, Centro Comercial Alcampo, Aguas y Servicios de la Costa Tropical, Cooperativa La Palma, Gerve, Asociación Granada Más y Aquamori piscinas y spa.

Y nuestro más sincero agradecimiento a los técnicos del teatro Calderón, con Felipe Herrera al frente, por su gran colaboración.

Los galardonados de la noche

El primer galardón, Premio a la Difusión de la Semana Santa, ha recaído en Paulino Martínez Moré, entregado por José García Fuentes.

Paulino Martínez Moré y José García Fuentes

A continuación, Álvaro Abril Vela ha recibido el Premio a la Trayectoria de manos de Rafael Caballero, en reconocimiento a su dedicación al mundo cofrade y que recogió su madre Isabel Vela, por imposibilidad de acudir el premiado por motivos laborales.

Isabel Vela y Rafael Cabalero

El Cuerpo Nacional de Policía ha sido distinguido con el Premio a la Institución Colaboradora. El Comisario Jefe, José Luis Delgado, ha sido el encargado de recoger el premio, que le ha entregado la concejal Mayte Jiménez, destacando la estrecha colaboración del cuerpo con la Semana Santa.

Jose Luis Delgado y Mayte Jiménez

La Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz ha sido nombrada Cofradía del Año. Su Hermano Mayor, Francisco Molina García, ha recogido el galardón, entregado por Jose Santiago, vicepresidente de la Agrupación de Hermandades, y D. Alejandro Anguís, consiliario de la misma.

Francisco Molina, Jose Santiago y Alejandro Anguís

Uno de los momentos más especiales ha sido la entrega del Premio al Sonido de la Semana Santa a las Hermanas Agustinas Recoletas Nazarenas. Tras la proyección de un vídeo con su tradicional canto del MISERERE, la vicepriora María Teresa Valdebenito ha recogido el premio de manos de Gabino García, director de COPE Granada, y el Vicario Episcopal D. Alberto Sedano.

Hermana María Teresa Valdebenito, Gabino García y Alberto Sedano

Broche final con música cofrade

La música ha vuelto a ser protagonista con las interpretaciones de Luz Marina Aijón al piano y la actuación final de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar. La formación musical ha recibido una placa conmemorativa de manos de Juan José Pérez, delegado de COPE Motril, que recogió Javier Romero, Director Musical.

Javier Romero y Juan José Pérez

El acto también contó con una alegoría sobre la Semana Santa de Jorge de la Chica, tras lo que la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar interpretó marchas como 'Azotado', 'Costalero' y 'La Saeta Exilium' y, finalmente, el Himno Nacional.