COPE Motril celebra la gran noche de la Semana Santa con sus II Premios Cofrades
La emisora galardona a personalidades, cofradías e instituciones que con su labor engrandecen la Semana de Pasión en la Costa Tropical
Motril - Publicado el - Actualizado
3 min lectura
El Teatro Calderón ha acogido la gala de los II Premios Cofrades COPE Motril, un evento que reconoce la labor de personas e instituciones que enriquecen la Semana Santa de Motril.
Anteriormente la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar, realizó un pasacalles por Motril, concluyendo en la Plaza de España.
La pianista Luz Marina Aijón ha sido la encargada de inaugurar el acto con la interpretación de 'Mi Amargura' y 'Siempre la Esperanza', creando una atmósfera solemne. Los presentadores, Jorge de la Chica y Ana Correa, dieron la bienvenida a las autoridades y al público asistente.
La ceremonia ha contado con una amplia representación institucional, encabezada por el Vicario Episcopal, D. Alberto Sedano, y la teniente de alcalde, Doña Inmaculada Torres. También han estado presentes el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes; el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero; y los máximos representantes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.
También tubo lugar la información, charlando en tertulia con el Ayuntamiento de Motril y la Agrupación de HH y CC de Semana Santa de Motril, sobre las novedades de este año en la semana grande.
Desde COPE Motril agradecemos profundamente el patrocinio y colaboración de Instituciones y empresas como: Excmo. Ayuntamiento de Motril, Autoridad Portuaria, Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Agrupación de HH y CC de Semana Santa de Motril, BMW Ilbira Motor, Centro Comercial Alcampo, Aguas y Servicios de la Costa Tropical, Cooperativa La Palma, Gerve, Asociación Granada Más y Aquamori piscinas y spa.
Y nuestro más sincero agradecimiento a los técnicos del teatro Calderón, con Felipe Herrera al frente, por su gran colaboración.
Los galardonados de la noche
El primer galardón, Premio a la Difusión de la Semana Santa, ha recaído en Paulino Martínez Moré, entregado por José García Fuentes.
A continuación, Álvaro Abril Vela ha recibido el Premio a la Trayectoria de manos de Rafael Caballero, en reconocimiento a su dedicación al mundo cofrade y que recogió su madre Isabel Vela, por imposibilidad de acudir el premiado por motivos laborales.
El Cuerpo Nacional de Policía ha sido distinguido con el Premio a la Institución Colaboradora. El Comisario Jefe, José Luis Delgado, ha sido el encargado de recoger el premio, que le ha entregado la concejal Mayte Jiménez, destacando la estrecha colaboración del cuerpo con la Semana Santa.
La Cofradía del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz ha sido nombrada Cofradía del Año. Su Hermano Mayor, Francisco Molina García, ha recogido el galardón, entregado por Jose Santiago, vicepresidente de la Agrupación de Hermandades, y D. Alejandro Anguís, consiliario de la misma.
Uno de los momentos más especiales ha sido la entrega del Premio al Sonido de la Semana Santa a las Hermanas Agustinas Recoletas Nazarenas. Tras la proyección de un vídeo con su tradicional canto del MISERERE, la vicepriora María Teresa Valdebenito ha recogido el premio de manos de Gabino García, director de COPE Granada, y el Vicario Episcopal D. Alberto Sedano.
Broche final con música cofrade
La música ha vuelto a ser protagonista con las interpretaciones de Luz Marina Aijón al piano y la actuación final de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar. La formación musical ha recibido una placa conmemorativa de manos de Juan José Pérez, delegado de COPE Motril, que recogió Javier Romero, Director Musical.
El acto también contó con una alegoría sobre la Semana Santa de Jorge de la Chica, tras lo que la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de Almuñécar interpretó marchas como 'Azotado', 'Costalero' y 'La Saeta Exilium' y, finalmente, el Himno Nacional.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.