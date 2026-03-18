Tres detenidos, cinco investigados y 165 identificados por desórdenes públicos registrados durante la huelga del 17-M en Euskadi

La jornada de huelga general celebrada este pasado martes en Euskadi, convocada por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru para reclamar un salario mínimo de al menos 1.500 euros para el País Vasco y Navarra, se saldaba con tres detenidos, cinco personas investigadas y 165 identificadas por incidentes relacionados con desórdenes públicos.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza llevaba a cabo un total de 177 actuaciones durante el día. Las manifestaciones previamente comunicadas transcurrieron sin incidentes, mientras que los altercados se concentraron principalmente en acciones de piquetes y movilizaciones no notificadas.

Las intervenciones policiales se produjeron sobre todo en polígonos industriales, centros comerciales y accesos a las capitales vascas, donde fue necesaria la actuación de los agentes para garantizar tanto la seguridad como el derecho al trabajo. En el balance de la jornada, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes.

desórdenes públicos y atentado a la autoridad

Los tres arrestados, hombres de 42, 41 y 26 años, están acusados de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. Además, tres personas han sido propuestas para sanción en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana.

La jornada comenzó de madrugada con cortes de carreteras, vías férreas y accesos a centros de trabajo. En Bizkaia, uno de los incidentes más destacados tuvo lugar en Larrabetzu, donde una persona fue propuesta para sanción por impedir la salida de trabajadores de un polígono industrial.

En Bilbao, la policía detuvo a una persona tras el cruce de contenedores en la calle María Díaz de Haro, y arrestó a otra durante una manifestación en el centro por arrojar pintura contra un vehículo policial y agredir a dos agentes. También se identificó a tres individuos por causar daños en instalaciones del tranvía.

En otras localidades vizcaínas, como Durango, un piquete accedió a un centro sanitario, provocando daños materiales y agrediendo a una trabajadora. En Plentzia, una protesta no comunicada derivó en el corte de una calle mediante vehículos, uno de los cuales llegó a atropellar el pie de un agente.

cortes de tráfico

En Gipuzkoa, los incidentes se centraron en cortes de tráfico como el registrado en la N-634 en Deba o en la N-1 a su paso por Andoain, donde se generaron retenciones de hasta siete kilómetros. También se interrumpió el tráfico ferroviario en Lasarte-Oria por la colocación de neumáticos en las vías.

Además, se investigó a una persona en Hernani por cortar una carretera, mientras que en San Sebastián, el lanzamiento de petardos durante una manifestación causó lesiones en el oído a un participante. En Errenteria, una persona fue detenida por atentado a la autoridad tras realizar pintadas en comercios.

En Álava, los incidentes incluyeron la afectación al tráfico ferroviario en Amurrio por daños en la catenaria y la irrupción de un grupo en un hipermercado en Laudio, donde tres personas fueron investigadas por desórdenes públicos.