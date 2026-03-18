La Guardia Civil desmantela un grupo que robaba uva de mesa en el Guadalentín y recupera dos toneladas

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado un grupo delictivo asentado en Cartagena dedicado al robo de uva de mesa en la comarca del Guadalentín. En el marco de la operación ‘Royalvid’, los agentes han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de delitos de robo con fuerza y hurto, esclareciendo hasta cinco hechos delictivos en fincas de Lorca y Totana.

En la intervención se han recuperado dos toneladas de uva de mesa y los envases para su transporte. La fruta ha sido devuelta a sus legítimos propietarios, mientras que las herramientas utilizadas en los robos han sido incautadas.

El modus operandi del grupo

Los presuntos ladrones realizaban vigilancias en las zonas rurales para seleccionar sus objetivos. Se centraban en fincas con pocas medidas de seguridad, ubicadas en zonas poco transitadas y con varias vías de escape para facilitar la huida. Una vez elegida la explotación, se trasladaban en vehículos de gran capacidad, como furgonetas.

Para acceder a los cultivos, empleaban la fuerza contra vallados y puertas. Una vez dentro, sustraían a gran velocidad centenares de kilos de uva, que posteriormente comercializaban de forma ilícita en mercadillos semanales y fruterías. Los cuatro detenidos, residentes en Cartagena, contaban con antecedentes por delitos similares.

Una operación iniciada en 2025

La investigación del Equipo ROCA (contra robos en el campo) comenzó en septiembre de 2025, coincidiendo con el inicio de la campaña de recolección de uva de mesa. Durante meses, se estableció un dispositivo preventivo junto a las patrullas de Seguridad Ciudadana para cubrir la gran cantidad de explotaciones de la comarca.

Cuando se detectaba una sustracción, los guardias civiles realizaban exhaustivas inspecciones técnico-oculares para recabar indicios que permitieran identificar a los autores. La operación, que ha culminado con la detención de este grupo, aún continúa abierta.