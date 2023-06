Con respecto a la presidencia de la Mancomunidad "hay que ser generosos" nos dice la alcaldesa de Motril

Damos la enhorabuena a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, tras la toma de posesión el pasado sábado en el pleno de investidura del Ayuntamiento de Motril. Con ella recordamos cómo fue estepleno, que se organizó con tan solo dos días de antelación, ya que estaba pendiente de que VOX recurriese sus votos nulos que reclamaban de las últimas elecciones municipales, "el miércoles por la tarde todavía estábamos viendo si hacíamos pleno o no, consultando con la secretaria del ayuntamiento, nadie lo teníamos claro… Y cuando ya el jueves nos dieron las actas de los concejales, ya se decidió que había que convocar pleno y se ratificó a lo largo de la mañana, cuando el grupo político VOX anunció que no iba a poner ningún recurso, que hubiera paralizado la Constitución hasta el día 7 de julio, con las consecuencias que iba a tener para el Ayuntamiento, aunque se hubiese continuado en funciones, pero también para otras instituciones como la Diputación Provincial de Granada". Finalmente todo salió bien, nos decía la alcaldesa.









Fue un pleno bastante cordial y Luisa también reclamó en su discurso la colaboración de todos para sacar adelante la ciudad, "tenemos que contar con la opinión y con las sugerencias que se nos hacen por parte de la oposición y puse un ejemplo claro, que durante los últimos cuatro años han sido muchas las propuestas que se han aprobado, casi todas las de los grupos municipales de la oposición y yo calculo que un 75 % de esas propuestas se han llevado a cabo, como arreglo de plazas. Por ejemplo el arreglo de la plaza 1 de mayo, que ya está prácticamente terminada. Otro partido, también propuso el arreglo de la plaza violinista y también está prácticamente terminada, con lo cual, dentro de las posibilidades que teníamos presupuestarias, lógicamente, se van haciendo las propuestas que se plantean desde la oposición. Yo creo que es bueno. Nosotros no somos un partido del no por el no y recuerdo como cuando estábamos en la oposición y todas las propuestas que llevábamos se votaban en contra". Es que Luisa considera que llevan cuatro años con proyectos muy interesantes para Motril que van a definir el futuro de la ciudad y hay que tener la complicidad de los grupos políticos de la oposición. En este sentido se ha creado una concejalía específica que va a llevar Nicolás Navarro, que se denomina "Proyectos Estratégicos" que hay que poner en marcha como la vía parque, la Marina interior de Playa Granada… “ y la idea que tenemos es tener informados hasta donde se pueda, lógicamente, a la oposición de todo lo que está pasando en Motril a nivel de futuro desarrollo", explica la alcaldesa.



En cuanto al reparto de áreas, las que llevaba Ciudadanos se han distribuido en distintas concejalías. "Estamos un gobierno de 15 personas, los mismos que hemos estado gobernando los últimos cuatro años en la ciudad de Motril y lo que se ha hecho ha sido una reestructuración. Pero yo soy de las que opinan que lo que funciona no hay que cambiarlo, en todo caso mejorarlo" e insinúa Luisa, que el hombre fuerte del gobierno sigue siendo Nicolás Navarro, a no ser que se tuviera que ir por que fuese llamado para responsabilidades más altas, para lo que habría que hacer un pequeño ajuste.









En cuanto a la constitución de la Diputación Provincial de Granada, Luisa, no se explica como el jueves por la mañana tienen que ir todos los concejales de la Costa Tropical, a votar a sus candidatos. El PP los designará este martes. Esto es algo muy curioso que solo se hace aquí, el tener que desplazarse hasta los juzgados para realizar este voto. Al Partido Popular le corresponden dos diputados por la costa y un diputado para el Partido Socialista. "Es el único sitio en la provincia de Granada, donde se hace, normalmente se firman los avales por los concejales, avalando la candidatura de nuestros compañeros, pero en este caso Motril es muy peculiar y es que había un anterior juez, que era el presidente de la junta electoral de zona, que decidió que no, que fuésemos los propios concejales a votar, así que iremos a votar", nos relata la alcaldesa.





Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada



Y con respecto al gobierno de la Mancomunidad, Luisa nos explica que hay dos tipos de vocales, los que designan los ayuntamientos por el número de concejales, que se aprueban en el pleno de organización y a Motril le corresponden cinco vocales, y además otros vocales que designan los partidos políticos según el número de votos obtenidos en toda la demarcación que abarca la mancomunidad de municipios. "Las previsiones según nos dicen todos es que la Mancomunidad se constituya en el mes de septiembre y a día de hoy el Partido Popular es el partido que ha obtenido, tanto por vocales designados por los ayuntamientos, como por el número de vocales que tiene que designar el partido político, somos los que más vocales tenemos. No tenemos mayoría absoluta, por lo cual ya hemos mantenido alguna reunión para ver con quién se hace un pacto de gobierno. Nosotros, lógicamente, lo que hemos pedido a nuestro partido, es que tenemos que ser generosos con quién nos ha dado el gobierno en Motril, con PMás, que van a ser también nuestros socios prioritarios en la Mancomunidad y haciendo cuentas entre Partido Popular y PMás, nos da la mayoría absoluta de los vocales como para poder formar gobierno en la Mancomunidad a partir del próximo mes de septiembre" nos dice la alcaldesa de Motril.



También le preguntamos sobre la presidencia de la Mancomunidad y nos dice que "depende de los municipios donde recaiga la Diputación. Hay que repartir, señora Correa. Si hay un municipio grande que opta por no tener un diputado, pues hay que ser también generosos. Porque aquí había también la costumbre de que el gobierno de la Mancomunidad tenía que ser el alcalde de Motril, de hecho yo creo que todos los Alcaldes, a excepción de Flor Almón y yo misma, ha sido presidente de la Mancomunidad, pero nosotros entendemos que también los municipios más pequeños, como en el caso de la actual presidenta, alcaldesa de Albuñol, pues también hay que darle juego a otros municipios, que no seamos los grandes los que nos llevemos siempre todo. Hay que ser generosos y no abarcar tanto", considera Luisa García Chamorro.



La fecha de septiembre viene porque ahora hay un mes para celebrar los plenos de organización de cada municipio y aunque el Ayuntamiento de Motril lo quiere celebrar esta misma semana, habrá municipios que a lo mejor tarden más y ya nos metemos casi en el mes de agosto, con lo cual es lógico que se deje para septiembre.



Y tras el mes de junio frenético, con tanta actividad, entre las elecciones y las muchas celebraciones que hay en Motril, ahora se intentará descansar algo, pero es casi imposible, ya que este fin de semana también se celebra la noche de San Juan, el próximo viernes por la noche, para lo que el Ayuntamiento organizado una gran fiesta en la playa, como es habitual y el sábado día 24 es festivo en la localidad

