Comprar Casa Rosales cierra 2022 con los mejores datos desde que abrieron la oficina en el año 96

Hacemos balance del año que acaba con Daniel Rosales, Agente de la Propiedad Inmobiliaria Colegiado de COMPRAR CASA ROSALES, y nos dice que "Gracias a Dios y después de un esfuerzo enorme por parte de la empresa, la verdad es que hemos cerrado un año espectacular. Creo que ha sido además el mejor año que hemos tenido desde que abrimos la oficina en el año 96. La parte más importante de la empresa son las personas que componen todo el grupo, a los cuales les tengo que dar un agradecimiento enorme por su esfuerzo y dedicación, sobre todo, por su compromiso, tanto con los clientes como conmigo en particular y tenemos un equipo de 10 personas especializados, tenemos tres agentes de compradores, tres agentes de propietarios, un agente de alquileres y tenemos una coordinadora y una persona que se dedica a la formalización de escrituras, arras, etc.."



Continúa diciéndonos Daniel Rosales que "el centro de nuestra empresa, evidentemente son los clientes, a partir de ahí tenemos un equipazo estupendo, un equipo de Champions, súper formados, innovando en procesos, en procedimientos y todo enfocado a dar un servicio de extrema calidad, para que los clientes salgan súper satisfechos de haber trabajado con nosotros".

Comprar Casa Rosales este 2022 también ha inaugurado nueva sede y como nos dice Daniel era un paso que tenían que dar "porque los clientes se merecen un espacio suficientemente amplio y cómodo para que estén a gusto y podamos desarrollar nuestro trabajo de la mejor manera".



Para el sector inmobiliario en general, aunque no se hayan cerrado los datos de INE todavía, todo indica que ha sido un año de muchísimas ventas, "entiendo que va a estar en segunda mano probablemente las 1000 transacciones anuales y ha sido un año bastante bueno, a pesar de la guerra de Ucrania y el miedo escénico que proyectan los medios de comunicación, al final la vivienda es un bien que es necesario y siempre existen las transacciones de gente que necesita una vivienda y gente que necesita venderla por diferentes motivos. Al final no ha habido una recesión ni en precios ni el número de ventas. Si es verdad que se nota que se está desacelerando un poco, porque los tipos de interés son altos, pero siguen estando a unos niveles lógicos y se sigue financiando que es la parte importante y los bancos están dispuestos siempre a prestar dinero, evidentemente, con las garantías normales y las que le indica el banco de España".



Las expectativas para 2023 no son malas nos cuenta Daniel Rosales, "es verdad que estamos en un cambio de ciclo a nivel económico y a nivel de mercado inmobiliario y nos enfrentamos a otros nuevos retos. El mercado cambiará, ya venimos de muchos cambios de ciclo, que al final es adaptar un poco la empresa, incluso adaptar los servicios a esas perspectivas que se crean. Entiendo que en Motril, la estructura económica fundamentalmente es el sector primario, que tiene sus cosas muy buenas como una estabilidad económica, por lo que esperamos que el año que viene se muevan los mismos números o un poquito menos, pero no creo que baje el mercado más de un 10 o un 15 %"



En definitiva, como podemos comprobar un balance muy positivo del año 2022 y unas buenas expectativas para 2023. Desde Comprar Casa Rosales nos desean a todos una muy ¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!.













