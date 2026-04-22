Cazan a dos conductores a casi 200 km/h en la A-7 en Motril

Agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Motril han puesto a disposición judicial a dos conductores como presuntos autores de sendos delitos contra la seguridad vial. Los hechos han tenido lugar en la autovía A-7, a su paso por el término municipal de Motril (Granada), donde ambos circulaban a una velocidad que superaba en más de 80 km/h el límite permitido.

El primer incidente ocurrió el pasado 8 de abril, cuando los agentes detectaron un vehículo circulando a 197 km/h en un tramo limitado a 100 km/h. Apenas un día después, el 9 de abril, otro conductor fue interceptado en la misma vía a 190 km/h, excediendo igualmente el límite de velocidad establecido.

Posibles penas de prisión

Tras identificar a los conductores, la Guardia Civil les informó de que se enfrentan a un presunto delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379 del Código Penal. Este tipo de infracciones puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión y la privación del permiso de conducir por un periodo de hasta cuatro años.

Demuestran un total desprecio por la vida tanto propia como ajena"

Desde la Benemérita recuerdan que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestralidad vial, con consecuencias que pueden ser "muy graves e irreversibles". Según las autoridades, estas conductas demuestran "un total desprecio por la vida tanto propia como ajena", ya que a velocidades tan elevadas es prácticamente imposible controlar el vehículo para evitar una colisión.