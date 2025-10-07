El barrio de Las Angustias de Motril se prepara para el día de su patrona

La Hermandad de la Virgen de las Angustias de Motril celebra durante estos días los tradicionales actos y cultos en honor a su Sagrada Titular, la Patrona del barrio de las Angustias, que culminarán el próximo domingo 12 de octubre con la salida procesional de la Santísima Virgen por las calles del barrio.

Desde el pasado 3 de octubre se viene celebrando en la Ermita de Nuestra Señora de las Angustias la Solemne Novena, que se prolongará hasta el sábado 11. Cada jornada está siendo ofrecida por distintas realidades del barrio y de la ciudad, contando con la participación de diversos sacerdotes de la Archidiócesis de Granada.

Las celebraciones comienzan a las 19:15 horas con la Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario, dando paso a la Novena a las 20:00 horas.

El viernes 10 de octubre será una jornada especialmente significativa, con la Ofrenda Solidaria de Alimentos y Floral a la Virgen. La Ermita permanecerá abierta de 9:00 a 13:00 horas por la mañana y de 17:00 a 19:15 horas por la tarde para acoger a todos aquellos devotos y vecinos que deseen llevar su ofrenda de flores o alimentos.

Desde la Hermandad se hace un llamamiento a la solidaridad, recordando que los productos más necesarios, y que más demandan las familias y entidades a las que se destina esta ayuda, son leche, aceite, productos de limpieza y artículos de higiene personal.

Al finalizar la novena de ese mismo día tendrá lugar uno de los momentos más entrañables y emotivos de estas fiestas: la Ofrenda de Luz, que se celebrará a las 21:00 horas en la escalinata de la Ermita. Este acto, convertido ya en una hermosa tradición, reunirá a numerosos devotos que encenderán sus velas en honor a la Virgen, iluminando simbólicamente el barrio con su luz.

El domingo 12 de octubre, festividad de la Virgen de las Angustias, Motril vivirá su día grande. La Solemne Eucaristía se celebrará a las 10:00 horas en la Ermita, y por la tarde tendrá lugar la Salida Procesional de la Santísima Virgen, que este año presenta como novedad el adelanto de su hora de salida, fijada a las 18:00 horas.

El recorrido procesional será el siguiente: Salida desde el Salón Parroquial, Plaza Ermita de Ntra. Sra. de las Angustias, puerta principal de la Ermita, Camino de Pataura, Ruperto Chapí, Travesía Virgen de las Angustias B, Molienda, Ntra. Sra. del Carmen, Santa Cecilia, Alférez Reinoso, Mª Antonia Fernández “La Caramba”, San Joaquín, Santiago Alto, Antonio Trueba, Mª Antonia Fernández “La Caramba”, Travesía Santiago, Santiago, San Gil, Rambla del Carmen, Atlántida, Buenos Aires, Monjas y regreso.

El barrio de Las Angustias de Motril se prepara para el día de su patrona

La Hermandad hace un especial llamamiento a todos los vecinos de las calles por donde pasará la procesión para que adornen sus balcones y fachadas, contribuyendo así a embellecer el recorrido y acompañar con devoción a la Virgen en su salida.

Estos días suponen un momento de encuentro, fe y convivencia para todos los devotos de la Virgen de las Angustias y para los vecinos del barrio, que viven con especial ilusión esta cita anual con su Patrona. La Hermandad anima a todos los motrileños y visitantes a participar y disfrutar de estos días tan especiales en torno a la Virgen de las Angustias.