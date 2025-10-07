Intervención policial en Paseo Ramón y Cajal

Agentes de la Policía Local de Huesca han llevado a cabo un dispositivo de control en la zona de paseo Ramón y Cajal, debido a la presencia de personas conflictivas y alteraciones del orden público.

Durante la actuación se identificó a varios individuos, alguno de ellos con antecedentes en diferentes delitos. En los cacheos realizados se localizaron útiles para el consumo de sustancias.

A uno de los identificados le constaba una averiguación de domicilio emitida por un juzgado. Se ha elaborado el correspondiente informe.

Este dispositivo se enmarca dentro de las actuaciones preventivas de seguridad ciudadana desarrolladas por la Policía Local en la zona, donde recientemente se produjeron graves incidentes con resultado de dos agentes heridos.