El Ayuntamiento de Motril recibirá casi 800.000€ para contratar a unos 80 jóvenes de 18 a 29 años

Nos visita en los estudios de COPE Motril la alcaldesa, Luisa García Chamorro.



Hoy hablamos de asuntos punteros como es la situación de las playas. La alcaldesa nos comenta que están trabajando contrarreloj para que estén con todos sus servicios en funcionamiento lo antes posible, pero el retraso en las obras que Costas venía ejecutando en la Playa de Poniente, ha hecho que no se haya podido instalar antes todo el mobiliario de playas. La alcaldesa vuelve a pedir disculpas por ello, pero reitera que están trabajando lo más rápido posible. Esta misma semana ya puede que esté todo instalado.









También nos habla de que comienza el desbroce para ejecutar el nuevo carril que une las urbanizaciones de Playa Granada con la playa, ya que solo había un carril peatonal y toda esta zona se merecía un acceso en condiciones. Además también se adjudica inmediatamente la construcción de un nuevo restaurante en el mismo parque Severiano Ballesteros. Había otros dos pliegos pero quedaron desiertos.

Relacionado con Playa Granada, también nos decía Luisa que en un edificio de viviendas se va a destinar una gran zona para centro comercial, con supermercados, restaurantes… Que viene ampliar los servicios que se necesitan en Playa Granada. También están viendo la forma de crear más aparcamientos en esta zona porque en breve se entregan casi 200 nuevas viviendas y se notará muchísimo en el parque móvil de esta zona, ya que habitualmente cada vivienda tiene más de un vehículo.



Las playas también se dotan de actividades de cara al verano y se recupera el cine al fresquito, que era una tradición y que funcionaba bastante bien, además de distintas actuaciones que se están programando y que se pondrán en marcha en los próximos días. Actividades culturales y de ocio que también llegarán al parque de los pueblos de América para conmemorar a finales de este mes, la celebración del primer año de la remodelación del parque. El restaurante que está previsto instalar también dentro del parque lleva un ligero retraso por unas humedades que aparecieron, pero ya se han resuelto y sigue adelante.

EMPLEO

Una buena noticia que se ha recibido esta misma semana es que llegará al Ayuntamiento de Motril una subvención de casi 800.000 € para contratar a jóvenes entre 18 y 29 años. Una iniciativa para la promoción juvenil en el ámbito local que saca la junta de Andalucía y que el pasado lunes 11 de julio se publicó ya en el boja. La previsión es que Motril se pueda contratar a unos 80 jóvenes de estas edades, que estén inscritas como demandantes de empleo no ocupadas y además deben de estar inscritos en el fichero nacional de garantía juvenil.



Comentamos con la alcaldesa las obras que se está haciendo en el Paseo de las Explanadas. El proyecto de rehabilitación al completo está ya prácticamente terminado y se va a buscar financiación externa para ejecutar toda la obra porque es muy importante y el Ayuntamiento solo no puede. Se recuperará la fuente tradicional que había en las explanadas, pero ahora irá en el centro en una gran plaza.

Con la alcaldesa también hemos comentado cómo se va a notar en Motril las obras del PFEA, que en esta ocasión se notarán las muchas actuaciones que se van a realizar en todos los barrios de Motril.





Y lo que también se nota ya es el cambio de luminarias. 8000 nuevas farolas que se instalarán en Motril, con nuevos sistemas LED de mayor ahorro. Donde ya se han instalado se nota muchísimo la mejoría. Esperan que para el mes de octubre aproximadamente estén todas las luminarias cambiadas.









Ante la denuncia que ha puesto el partido político de Andalucía por Si en Motril contra dos concejales que concurrieron en su candidatura en las últimas elecciones municipales y que luego dejaron el partido, como son Daniel Ortega y Susana Peña, se pide en la denuncia que se les quiten las competencias y que devuelvan el dinero que han cobrado. Éstos dos concejales forman parte del gobierno de Luisa García Chamorro y ella confía absolutamente en ellos dos: "son dos bellísimas personas y yo entiendo que si eran buenas para defender los intereses de la ciudad para ir en una lista política, también son buenos para defender los intereses de su ciudad como están ahora, como no adscritos o como independientes. Pero se les tacha de tránsfugas y yo quiero recordar que Daniel Ortega y Susana Peña no me votaron como Alcaldesa, no hubo un cambio de voto, no hubo un caso de transfuguismo puesto que no cambiaron el voto de su partido político para poner de alcalde a otra persona que no fuera su candidato, de hecho, ellos votaron en la sesión de investidura del Ayuntamiento de Motril, en esta corporación, ellos votaron a su candidato a David Martín. Después tuvieron una serie de problemas internos y tuvimos nosotros la opción de fortalecer el gobierno del Ayuntamiento de Motril, que eso es lo que hay que hacer, aunar experiencia y ganas de trabajar y nosotros siempre habíamos denunciado, cuando estábamos en la oposición, que el Ayuntamiento de Motril estuvo cuatro años sin presupuesto precisamente por la inestabilidad política y lo que pretendíamos era darle a la ciudad de Motril una estabilidad política a cuatro años vista. No solo se consigue con el pacto con Pmás y con Ciudadanos, donde ya teníamos los 13 concejales necesarios para la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento de Motril, sino que con la suma de estos dos nuevos concejales reforzamos esta estabilidad municipal que yo creo que es lo que quieren todos los ciudadanos. Al final, los vecinos, lo que quieren es que se le arreglen los problemas y no estas disputas políticas, de que si devuelvan el dinero, de que se les quite las competencias… Yo no sé en qué quedará a nivel judicial pero desde luego a nivel de calle esa batalla la tiene perdida quién ha puesto la denuncia", concluye Luisa García Chamorro.