El Ayuntamiento de Motril limpia la Rambla de las Brujas ante fuerte lluvias

Comunica el Ayuntamiento de Motril, que ha comenzado los trabajos de limpieza y desbroce en la Rambla de las Brujas, con el objetivo de prevenir colapsos e incidencias durante los periodos de mayor intensidad de lluvias. La actuación forma parte del Plan Anual de Mantenimiento que el consistorio desarrolla desde el pasado año en este cauce urbano.

La concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Raquel Escámez, y el concejal de Parques y Jardines, Daniel Ortega Tovar, han visitado esta mañana la zona para supervisar el avance de los trabajos, que se centran en el recorte de vegetación y retirada de residuos acumulados en el cauce y sus márgenes.

“El año pasado la Junta de Andalucía notificó al Ayuntamiento que, al tratarse de un tramo urbano, el mantenimiento de la Rambla de las Brujas pasaba a ser competencia municipal”, ha recordado Raquel Escámez, quien ha añadido que “desde entonces ela-boramos un Plan Anual de Actuación que contempla dos limpiezas al año, una en pri-mavera y otra en otoño, coincidiendo con las épocas más lluviosas, con el fin de evitar colapsos y mejorar la capacidad de evacuación del agua”.

En la misma línea, la edil de Medio Ambiente ha destacado la coordinación con otros servicios municipales para garantizar una respuesta eficaz ante posibles emergencias, subrayando que “el Cuerpo de Bomberos de Motril revisa de forma regular las zonas embovedadas de la rambla para comprobar que no existan tapones no visibles”.

Por su parte, el concejal de Parques y Jardines, Daniel Ortega Tovar, ha destacado que “el plan también cuenta con maquinaria pesada disponible las 24 horas del día y los 365 días del año, preparada para intervenir de inmediato y abrir el cauce si fuera necesario para evitar derrumbes o colapsos”. A su vez, Ortega ha anunciado además que la Junta de Andalucía ha comunicado que el mantenimiento de la Rambla de los Álamos pasará igualmente a ser de competencia municipal, por lo que será incluida dentro de este mismo plan de mantenimiento periódico.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Motril reafirma su compromiso con la pre-vención, la seguridad y la conservación de los cauces urbanos, garantizando un entorno más preparado frente a los episodios de lluvias intensas.