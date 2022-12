La alcaldesa de Motril nos hace un balance positivo de este año 2022 en su despedida

Nos desplazamos hasta el Ayuntamiento de Motril y hablamos con su alcaldesa Luisa García Chamorro. Hacemos balance de cómo ha ido este año que ya va a terminando y del que nos decía la alcaldesa que han ido trabajando como las hormiguitas... "Lo dijimos, que éramos un equipo de gobierno, unido, compacto, que veníamos a darle estabilidad a la ciudad de Motril, estabilidad política y eso al final conlleva que al final las cosas van saliendo. Llevamos tres años y medio trabajando como las hormiguitas para empezar ahora a recoger los frutos, que al final quien recoge los frutos son los vecinos y las vecinas de Motril de todos esos proyectos, que se vienen trabajando. Unos salen, otros no salen, pero seguiremos peleando para que salgan y la verdad es que estamos muy contentos. El pacto de gobierno que se firmó allá por mayo del año 2019 ha funcionado perfectamente. Éramos un equipo de mujeres y hombres muy heterogéneo, cada uno de su padre y su madre, como se suele decir, con su ideología, pero hemos sabido gobernar con templanza, con tranquilidad, con unión, apoyándonos unos a otros cuando ha habido un problema en algún área, se ha volcado todo el equipo de gobierno y yo creo que esa es la única forma de gobernar y que Motril, después de los cuatro años de parón que supuso el gobierno inestable del partido socialista, pues le ha venido muy bien y hemos servido de revulsivo”, nos dice la alcaldesa.

También repasamos actuaciones importantes previstas en los fondos Edusy que se pudieron salvar, ya que muchos proyectos no estaban ni terminados como también han llegado importantes subvenciones al Ayuntamiento, sobre todo para las playas, muchas obras en marcha y previstas próximamente y repasamos asuntos de actualidad como los daños causados por las lluvias con socavones en muchas calles o los más de 80 jóvenes que se han incorporado a trabajar en el Ayuntamiento de Motril, gracias al programa de Empleo Joven de la junta de Andalucía como nos decía Luisa "Trabajar hoy en día, casi que es un privilegio, no?, Pero trabajar para tu ciudad, para tus vecinos, es un doble motivo de satisfacción, sobre todo porque estamos hablando con gente muy muy joven. Para algunos de ellos es su primer contrato laboral, para otros, la mayoría, es la primera vez que trabajan para el Ayuntamiento de Motril y yo tube la oportunidad de hablar con algunos padres y madres de estos jóvenes que empiezan a trabajar, que no es tanto lo que les aporta económicamente, que es importante. Me decía una madre que: mi hija está en casa, ha terminado sus estudios, se siente entrecomillas inútil y no sabes a nivel anímico lo bien que le va a venir, el hecho de empezar a trabajar seis meses, de conocer el mundo laboral… Así que repito, no solo desde el punto de vista económico es importante, si no, desde el punto de vista de que estas personas jóvenes, que quizá sea el sector social que peor lo haya pasado con la pandemia y viendo la situación de crisis en la que estamos casi ya inmersos, esas pocas expectativas que tienen, el hecho de que trabajen durante seis meses para su Ayuntamiento, para su ciudad, la verdad es que levanta el ánimo a cualquiera y sobre todo a este sector de la población, que es tan sensible"



La Navidad también es un capítulo importante ya que este año el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo económico para que luzca más iluminada Motril y también tenga un buen contenido en actividades