El alcalde de Almuñécar no se sentará con las asociaciones que no quieren lo mejor para el municipio

La Asociaicón Agua para el Campo y Verde, Seco, Jate, comunica en esta nota de prensa su balance del paro y movilización convocada el pasado día 14 reclamando ayudas para mejorar la situación de sequía en los subtropicales de Almuñécar, pero también piden algo inusual, piden a la población que no compren en tres supermecados de grandes cadenas que no secundaron el paro y continuaron trabajando. También hacen una serie de peticiones al Ayuntamiento:

Llegó la lluvia que nos ha dado un respiro a los agricultores pero no ha resuelto nuestro problema de salinización de los acuíferos.

Ha pasado la jornada de paro general del 14 de diciembre, reivindicativa de respuestas ágiles y eficaces a nuestras demandas de agua del Guadalfeo, tras más de 20 años de promesas incumplidas.

Desde las asociaciones Agua para el Campo y Verde, Seco y Jate queremos agradecer el apoyo que numerosos comerciantes, hosteleros y empresas han dado apoyo a nuestras legítimas reivindicaciones cerrando sus negocios como muestra de solidaridad.

Lamentamos que los tres supermercados, Mercadona, Lidl y Aldi dieran la espalda a los agricultores. No se merecen que seamos sus clientes. Vamos a realizar una campaña de apoyo al pequeño y mediano comercio local que si ha tenido la valentía de sumarse a las demandas de los agricultores.

Estas son nuestras demandas a las administraciones públicas.

Exigimos a la Junta de Andalucía:

-Un trato de igualdad con nuestras provincias vecinas pagando la recarga del acuífero.

-La inmediata autorización de vertido de las aguas excedentes de la depuradora al río Verde.

-La modificación del Plan Hidrológico de la cuenca Mediterránea para garantizarnos el 100% de nuestras demandas de agua desde las canalizaciones del Guadalfeo. La propuesta aprobada por la Junta solo nos garantiza 1/3 de nuestras demandas y solo a partir del año 2039.

-La paralización inmediata de la extracción de agua del edificio del Mercadona que ha salinizado el acuífero de río Seco.

-La puesta en marcha del proyecto de redes secundaria de regadío, que deberán conectar las canalizaciones del Guadalfeo con las actuales redes de riego.

-Indemnizar a los agricultores afectados por la responsabilidad patrimonial contraída por el más funcionamiento de la administración pública.

Exigimos al Gobierno de España:

-Modificar las previsiones presupuestarias para las conducciones de Béznar-Rules hasta nuestra comarca (desglosado 3), para que se financien íntegramente entre los años 2023 y 2025, incluyendo el proyecto en los fondos europeos “next generation”, que blinde su ejecución al margen de cambios políticos.

-Declarar de urgencia el proyecto de conducciones hasta nuestra comarca para acortar los plazos de licitación del proyecto, facilitar la ocupación de los terrenos y la ejecución de las obras.

-Incluir en la programación con los mismos plazos y condiciones la prolongación de las canalizaciones hasta río Jate (desglosado 4).

Solicitamos a los Ayuntamientos de Almuñécar, Jete, Otívar, y Lentejí:

-La convocatoria de un pleno con carácter urgente para que los grupos municipales se pronuncien de forma clara y nítida sobre el contenido de nuestras reivindicaciones.

Exigimos al Ayuntamiento de Almuñecar:

-Convocar de forma inmediata la Mesa por el Agua, para coordinar y consensuar las medidas de presión que deberemos seguir realizando sobre las administraciones públicas.

-Paralizar las obras que se están ejecutando en el edifico del Mercadona, autorizadas y/o toleradas por el gobierno municipal, que con sus extracciones masivas de agua han provocado la salinización del acuífero de río Seco.





Ante esto el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruíz Joya, nos dice a COPE Motril, que "Este ayuntamiento no se va a reunir con alguien que hace ese tipo de declaraciones y con alguien que está perjudicando los intereses del municipio. Ellos que sigan con su guerra, que sigan con su guerra política pero nosotros evidentemente no vamos a participar en darle cabida a quienes están poniendo trabas en el desarrollo del municipio. Como le he dicho con anterioridad, nosotros desde el Ayuntamiento estamos buscando soluciones desde la lealtad institucional, desde el diálogo, desde la conversación con todas las personas que tienen algo que ver y que pueden ayudarnos en que el agua venga Almuñecar, pero desde luego a mí, a esta alcaldía, a este equipo de gobierno no nos van a encontrar en el enfrentamiento, no nos van a encontrar en la división, sino que nos van a encontrar en el consenso, en la mano tendida y evidentemente en buscar soluciones que de verdad sean factibles para nuestro municipio", nos decía el alcalde de Almuñecar, quien también considera que "aunque nos duela decirlo, ha empezado la campaña electoral de mayo de 2023, y esto es un paso más y esto es un motivo más que lanzan a los medios de comunicación. La verdad es que es lamentable, pero ellos piensan que cuanto peor para Almuñecar mejor para ellos, y desde luego este tipo de declaraciones son muy desafortunadas para los intereses del municipio y para los intereses de cientos de familias que viven y que sustentan sus casas desde sus trabajos dignos", concluye.