El Tropisport se proclama subcampeón de la liga de bádminton de Granada y Almería

El Club Deportivo Tropisport logró el subcampeonato en la I Liga de Clubes de Bádminton de Granada y Almería. El equipo motrileño finalizó líder en la primera vuelta del campeonato, celebrada en enero. Sin embargo, no pudo mantener la ventaja en la segunda fase, disputada en el actual mes de marzo, siendo superado por el club de Armilla, que se proclamó campeón tras disputar 58 encuentros.

A lo largo de la competición, el Tropisport jugó un total de 57 partidos, con un balance muy equilibrado de 29 victorias y 28 derrotas, con 51 juegos ganados y 48 perdidos, con 1.626 puntos a favor y 1.476 en contra, reflejo de la competitividad y el alto nivel mostrado durante toda la novedosa y atractiva temporada.

En la liga han brillado jugador@s en distintas categorías, fue el caso de las sub 13 África Ferre y Alba Blanco; el sub 15 Hugo Morcillo; y en la sub 17 con Martina López, Paula López y Arsenii Prystai. En el caso del hispano ucraniano Arsenii, en el segundo torneo de la Liga Provincial de Almería, celebrado en Gérgal, firmó una sobresaliente actuación al lograr el segundo puesto absoluto, con tres victorias en cuatro partidos. Mención especial para África Ferre, que compitió en la exigente categoría absoluta femenina A, mostrando detalles del talento que atesora y que más pronto que tarde le hará subir al podio.