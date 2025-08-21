Las Tiradas Patronales Fiestas de Motril festejaron su 46 edición

La galería de tiro olímpico Miramar de Carchuna acogieron sus cuadragésimo sextas Tiradas Patronales Fiestas de Motril. Organizadas por el Club de Tiro de Precisión de Motril se disputaron tres competiciones de categoría territorial andaluza: pistola standard 25 metros, pistola de fuego central y pistola deportiva. Un total de 24 deportistas federados, procedentes de las delegaciones federativas de Jaén, Granada, Málaga, Almería y Cádiz, sumaron 37 participaciones entre las tres competiciones.

En la categoría dama la campeona fue la granadina Lidia Fernández Martín, que superó a la almeriense Celia Gómez Maldonado. En la competición de veteranos el podio lo completaron el gaditano Jesús Ángel Fernández Muñoz, seguido del malagueño Victorino Cuevas Alfaro y del motrileño Manuel Rodríguez Rodríguez. En el caso de los séniors los tres primeros puestos fueron para el granadino Manuel Fernandez García, acompañado en el cajón de los tiradores almerienses Francisco Céspedes López y Francisco Torres López.

Por competiciones, en pistola standard 25 metros ganaron Lidia Fernández Martín (dama), que también se impuso en pistola deportiva; mientras que Jesús Ángel Fernández Muñoz lo hizo en veterano y Manuel Fernandez García en sénior. En pistola de fuego central dominio en veterano de Victorino Cuevas Alfaro (Málaga) y en sénior de Manuel Fernandez García (Granada).

La protocolaria entrega de trofeos tuvo lugar en la galería Miramar de Carchuna y contó con la asistencia de Gregorio Galán Cruz, presidente de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico que además participó en las tiradas; que estuvo acompañado de Juan Burgos Gavilán, Delegado Territorial de la Federación en Granada.

Hay que recordar que Tiradas Patronales son la actividad más importante de la programación deportiva anual del Club de Tiro de Precisión de Motril, por ser competiciones de ámbito autonómico. El programa de la temporada 2025/26 del Club consta de 47 actividades y competiciones oficiales que forman parte de la programación deportiva de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico.