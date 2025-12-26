Motril y Torrenueva Costa recaudan 13.548 euros para Granadadown en la I Carrera Solidaria Ruta 091

Motril y Torrenueva Costa han vivido un acto de solidaridad y deporte con la entrega de los 13.548 euros recaudados en la primera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091. La ceremonia tuvo lugar en el Ayuntamiento de Motril y contó con la presencia de la alcaldesa Luisa García Chamorro, que estuvo acompañada por José Luis Delgado, comisario jefe de la Policía Nacional, junto a organizadores del evento y representantes de los patrocinadores.

García Chamorro destacó la importancia de esta nueva iniciativa. “Esta prueba deportiva, cuya celebración era muy necesaria en nuestra ciudad, fomenta la solidaridad y el deporte, y además tiene un fin benéfico muy importante”, matizó; a la vez que felicitó a la organización por haber elegido a Granadadown como beneficiaria de los fondos recaudados, destinados a programas que promuevan la actividad física como vía para un envejecimiento saludable.

El comisario José Luis Delgado repasó los orígenes de la carrera, creada en 2017 con un objetivo solidario: recaudar fondos para asociaciones sin ánimo de lucro. “La Ruta 091 llega a Motril en 2025 gracias al respaldo del Ayuntamiento y, en especial, de su área de Deportes, que nos ha orientado y apoyado en cada paso para hacer realidad esta primera edición”, puntualizó.

Francisco Hidalgo Tello, presidente de Granadadown, agradeció el apoyo recibido por el Ayuntamiento de Motril, la Policía Nacional, Suma + y todos los patrocinadores. “Los fondos recaudados irán destinados a garantizar una mejor calidad de vida y un envejecimiento saludable para las personas con síndrome de Down. Creemos firmemente que hay que actuar desde el primer momento para garantizar estas mejoras a lo largo de toda la vida”, sentenció.