Motril se prepara para la 84 Travesía a Nado del Puerto, la segunda más antigua de España

Motril vuelve a ser epicentro del deporte náutico nacional con la celebración de la LXXXIV Travesía a Nado del Puerto, una prueba histórica que reunirá a nadadores de todas las edades en las aguas del motrileño Real Club Náutico. Esta travesía, la segunda más antigua de España solo por detrás de la del Puerto de Barcelona, se celebrará el viernes 15 de agosto desde las 10 horas.

La LXXXIV Travesía a Nado del Puerto de Motril contempla diferentes categorías con recorridos de 600 y 1.600 metros. A las 10 horas tomarán la salida las categorías C, D, E y F (para nadadores infantiles, absolutos y veteranos); a las 11 será el turno de los benjamines y alevines. En total se espera la participación de más de 200 nadadores en una jornada que concluirá al filo de las 13 horas con la tradicional entrega de premios.

Las inscripciones se realizan online en la web www.cruzandolameta.es hasta las 14 horas del jueves 14 de agosto. La cuota es de 12 euros, mientras que para menores de edad la participación será gratuita. También se admitirán inscripciones presenciales el mismo día de la prueba, será hasta las 9 horas con un coste de 15 euros. Además, con la inscripción cada participante recibirá una camiseta conmemorativa de la prueba.

En la presentación oficial, celebrada en los salones del Real Club Náutico Motril, estuvieron presentes Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde de Deportes; Concepción Abarca, concejala de Anejos; Antonio Gutiérrez, presidente del Real Club Náutico Motril; quienes estuvieron acompañados de directivos del Club responsables de la organización y de la sección de natación.

Daniel Ortega destacó “la importancia de que Motril siga manteniendo vivas sus grandes citas deportivas”; a la vez que afirmó que “no se trata solo de una competición, sino de un evento con historia, arraigo y un entorno único como es nuestro Puerto”. El edil animó a la participación de motrileños y visitantes: “Es un orgullo tener una travesía con 84 ediciones a sus espaldas. Vamos a seguir trabajando desde el Área de Deportes para que el deporte en Motril no solo se practique, sino que se celebre y se disfrute”, puntualizó.

El presidente Antonio Gutiérrez subrayó el esfuerzo conjunto de todos los implicados: “Esta travesía no sería posible sin el apoyo del ayuntamiento motrileño, la Autoridad Portuaria de Motril y, por supuesto, los voluntarios y técnicos que se dejan la piel cada año. Seguimos apostando por un modelo de deporte abierto, familiar y muy motrileño”, matizó. Finalmente, Conchi Abarca quiso recalcar “la conexión que esta prueba tiene con los barrios, con nuestras familias y con la historia colectiva de Motril. Hay vecinos que han crecido viendo esta travesía cada verano, y eso también es cultura y comunidad”.