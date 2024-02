El Motril no pasa del empate sin goles en Torreperogil

El CF Motril empató a cero a domicilio en el complicado terreno de juego del Torreperogil. El próximo domingo 25 de febrero, desde las 17:30 horas en el estadio municipal Escribano Castilla, el equipo motrileño recibirá el segundo Real Jaén. Será una de las primeras finales para no alejarse del objetivo, que no es otro que jugar los play off de ascenso a la Segunda Federación.





En relación al encuentro celebrado en tierras jiennenses empate a nada. Cero a cero en un campo de reducidas dimensiones. Resultado justo. En la primera parte escasas ocasiones, la más claras una contra visitante comandada por Toni que detuvo el portero local Sergio Muñoz; por parte visitante un disparo de Adri en el que se lució el cancerbero visitante Migue Prieto.





Mismo guión en la reanudación. Los dos equipos sabían que el primer en anotar tenía mucho ganado y por ello se emplearon a fondo en defender con orden a la espera de la ocasión que decantara el electrónico a su favor. En el segundo acto a los puntos ganó el Motril, pero no llegó a materializar ninguna de las escasas situaciones de gol de que dispuso.





Diputadas 22 jornadas, de las 34 previstas en el calendario del grupo IX de la Tercera Federación, el líder sigue siendo el Torremolinos, que suma 52 puntos; seguido del Real Jaén, con 46; tercero es el Torre del Mar, con 52; cuarto el Atlético Malagueño, con 40; y quinto la Almería B, con 39. Al término de la liga regular el campeón de grupo ascenderá de forma directa a la Segunda Federación; mientras que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán los play off de ascenso. En la actualidad acarician dicha posibilidad el sexto CF Motril, con 36 puntos; y el séptimo Huétor Vega y el octavo Arenas de Armilla, respectivamente, ambos empatados a 33.