El ‘Motril Costa Tropical’ zarpa desde Alicante como campeón snipe en el LVI Trofeo Michel

Cita anual de gran prestigio, la LVI Regata Michel - Trofeo Ballester Seguros que organiza el Real Club Náutico de Torrevieja en Alicante, es un evento que reúne las clases optimist, Ilca e iQFoil, entre otras, y que por primera incluyó a la snipe. Si bien no fue la regata con más participación en la que la tripulación motrileña consigue el oro, esto no le resta el mérito dado el gran potencial de las tripulaciones locales y murcianas participantes, y dadas las condiciones tan difíciles a las que se han enfrentado, con incluso jornadas con quince nudos y olas de dos metros.

La tripulación motrileña formada por Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara y Sonia Hidalgo Rubia, con su barco ‘Motril Costa Tropical’, consiguieron la primera posición tras acumular cuatro primeros puestos. Tras sus pasos finalizó la tripulación murciana del RCR de Santiago de la Ribera conformada por Tomás García Bernal y Adrián Fernández. Completaron el podio Ginés Romero y María de la Fuensanta, del RCN de Torrevieja.

La competición se celebró en el campo de regatas donde dentro de un mes se disputará la Copa de España snipe, en la que se espera la asistencia de más del medio centenar de equipos. De este modo a la pareja de regatistas del Real Club Náutico Motril, que hay que recordar están patrocinados por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Autoridad Portuaria de Motril, realizaron un gran entrenamiento del que esperan recoger su fruto.