El mal estado del terreno de juego obliga a suspender el encuentro entre CF Motril y Torre del Mar

Décimo quinta jornada de liga del grupo IX de la Tercera Federación. Última del año 2025 que se saldó con un balance de un empate, a cero del Churriana de la Vega en casa contra el Alhaurino; y cuatro derrotas, del Arenas de Armilla ante el Torredonjimeno (0-2), del Recreativo Granada en Mancha Real (2-0), del Huétor Tájar en Mijas (1-0) y del Huétor Vega en Marbella (2-0). La competición, con motivo de las fechas navideñas, se toma un descanso y se reanudará el fin de semana del 3 de enero de 2026.

José Miguel Aranda Zayas, colegiado de Linares (Jaén), entendió que sobre el césped del estadio municipal Escribano Castilla el balón no podía rodar y se vio obligado a suspender el encuentro en el que el segundo CF Motril había de recibir al cuarto Torre del Mar. Las dos entidades están trabajando para planificar una fecha que satisfaga los intereses de ambos.

Disputadas quince jornadas el líder es el Mijas Las Lagunas, suma 25 puntos; segundo es el CF Motril, con 29 aunque con un partido menos. Tercero es el Churriana de la Vega, con 28; cuarto se encuentra el Torre del Mar, con 26; y quinto es el Arenas de Armilla, con 25. Acariciando los puestos de ‘play off’ se encuentran el Ciudad de Torredonjimeno y el Recreativo Granada, con 24 y 23 puntos son sexto y séptimo, respectivamente.

Hay que recordar que al término de la competición regular el campeón de grupo ascenderá de forma directa a la Segunda Federación; mientras que los clasificados del segundo al quinto puesto jugarán los ‘play off’ de ascenso a dicha categoría.