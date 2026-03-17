Ismael Bacas y David Lorenzo destacan en el Campeonato de Andalucía de Trail

El molviceño Ismael Bacas y el motrileño David Lorenzo Moreno dejaron alto el nivel de la Costa Tropical en el Campeonato de Andalucía de Trail Running de la Federación Andaluza de Atletismo, disputado en la localidad malagueña de Cártama.

Ismael Bacas, del Trops Cueva de Nerja, firmó una destacada cuarta posición en la clasificación general, quedándose a tan solo 18 segundos de la medalla de bronce. Bacas, que había sido duodécimo en el Campeonato de Andalucía organizado por la Federación Andaluza de Montaña dos semanas antes, volvió a demostrar que es uno de los grandes de la especialidad en nuestra comunidad autónoma.

En el caso de David Lorenzo, del Club Deportivo Cultural Asako Motril, finalizó en el puesto 73 de la general y fue tercero en la categoría de diversidad funcional, es atleta ostomizado, su tiempo fue de 2:40:21. Un error en la salida, donde se vio envuelto en una pelotera, le impidió probablemente ganar algunos puestos tanto en la clasificación absoluta como en la de su categoría.

La prueba, que a su vez correspondía al VIII Trail de Cártama Sierra de los Espartales, contaba con un recorrido de 21 kilómetros y 1.200 metros de desnivel acumulado y respondía al formato de trail running ligero: menor desnivel, terreno menos técnico y ritmos de carrera muy elevados en comparación con el campeonato organizado por la Federación de Montaña.

En las clasificaciones generales triunfos de dos deportistas del Alpino Benalmádena, en chicos se proclamó campeón de Andalucía el atleta de Villanueva del Rosario Raúl Ortiz Cabello; en féminas el triunfo fue para la corredora malagueña Mercedes Salas García. El Campeonato de Andalucía era además prueba clasificatoria para el Campeonato de España y suponía también la primera cita de la Copa de Trail Diputación de Málaga.