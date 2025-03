El Delsur Rodrigo García, doble medalla de bronce en los Nacionales de lanzamientos y sub 18

El Club Atletismo Delsur Cooperativa La Palma sigue dando alegrías en el sector de lanzamientos, donde se afianza como uno de los clubes más poderosos de España. Al Campeonato de España de Lanzamientos Largos que se disputó en Castellón se desplazaron diez atletas clasificados en las distintas modalidades y categorías. El botín fue de dos medallas de bronce y dos puestos de finalistas, fruto del gran trabajo que se está llevando a cabo en Motril y Vélez Málaga.

Rodrigo García, lanzador de disco y peso, consiguió la medalla de bronce en lanzamiento de disco, con una gran marca de 53,20 metros, lo que suponía marca personal. Al día siguiente se desplazó a Valencia para disputar el Campeonato de España sub 18 en la modalidad de peso donde también subía al podio. Otro que se instaló en el cajón fue el lanzador de disco veleño Aarón Medina. Entrenado por José María Hernández Páez demostró su gran estado de forma y se colgó el bronce con una marca de 45,49 metros.

La lista de finalistas la completaron el sub 23 Daniel Jiménez, sexto en jabalina con 61,17 metros, lo que supone mejor registro personal; y la sub 16 Nuria Marfil, también sexta en lanzamiento de disco con su mejor marca personal de 35,61 metros. Del resto de la expedición mención especial a Óscar Jimeno, undécimo en martillo absoluto; Mateo Pinos, noveno en martillo sub 16; Andrés Pérez y María Coín, décimos en jabalina; y Darío Segovia, duodécimo en jabalina sub 16.

Nacional sub 18

La mítica pista cubierta del Velódromo Luis Puig de Valencia fue el escenario del Campeonato de España de la categoría sub 18, un evento en el que participación cuatro deportistas del Atletismo Delsur La Palma. En lo estrictamente deportivo la cosecha fue de dos medallas de bronce y un quinto puesto.

Rodrigo García, que venía de ser plata el día anterior en Castellón en la prueba de disco, consiguió algo inaudito, dos medallas de bronce el mismo fin de semana: una en disco en Castellón y otra en peso en Valencia. En tierras valencianas hizo su mejor marca personal, con 16,27 metros. Su compañero Sergio Granados se hizo con el bronce en los 1.500 metros. En la final decidió con muy buen criterio no seguir la estela del ganador, que batió el récord de España tirando desde la salida en solitario, mientras Sergio encabezó un segundo grupo en el que tras su lucha particular finalizó tercero. De otro lado, Hugo Domínguez, en el heptatlón, fue quinto con un total de 4.487 puntos.